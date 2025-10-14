Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация Евро-2027 U-21. Ситуация в группе после поражения Украины U-21
Молодежные турниры
14 октября 2025, 23:37 | Обновлено 14 октября 2025, 23:46
Квалификация Евро-2027 U-21. Ситуация в группе после поражения Украины U-21

Сине-желтые на выезде проиграли команде Хорватии U-21 со счетом 0:1

88
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 занимает 3-е место в группе после проигранного матча квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19.00 в городе Велика Горица встречались сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Гол для хорватов забил Ловро Звонарек на 53-й минуте, добив мяч в ворота после удара со штрафного (1:0).

В другом матче Венгрия и Турция сыграли вничью (1:1).

Положение в группе: Турция (5 очков), Хорватия, Украина (по 4), Венгрия (3), Литва (1).

🏆 Квалификация ЧЕ-2027

14 октября 2025 года, Большая Горица (Хорватия)

Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Гол: Ловро Звонарек, 53

Результаты 14 октября

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Гостевое поражение. Видео гола и обзор
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
ВИДЕО. Добивание после штрафного. Украина U-21 пропустила гол от хорватов
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Хорватия - Украина статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
