Квалификация Евро-2027 U-21. Ситуация в группе после поражения Украины U-21
Сине-желтые на выезде проиграли команде Хорватии U-21 со счетом 0:1
Молодежная сборная Украины U-21 занимает 3-е место в группе после проигранного матча квалификации Евро-2027 U-21.
14 октября в 19.00 в городе Велика Горица встречались сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гол для хорватов забил Ловро Звонарек на 53-й минуте, добив мяч в ворота после удара со штрафного (1:0).
В другом матче Венгрия и Турция сыграли вничью (1:1).
Положение в группе: Турция (5 очков), Хорватия, Украина (по 4), Венгрия (3), Литва (1).
🏆 Квалификация ЧЕ-2027
14 октября 2025 года, Большая Горица (Хорватия)
Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0
Гол: Ловро Звонарек, 53
Результаты 14 октября
Турнирные таблицы
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году
Бывший тренер – о Руслане Малиновском