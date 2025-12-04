Экс-коуч сборной Украины стремится вернуться к работе: «Жду предложений»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, в свое время возглавлявший молодежную сборную Украины (U-21), эксклюзивно для Sport.ua, признался, что ждет достойных предложений и планирует возобновить тренерскую деятельность.

«Сейчас я успешно сдал экзамен на PRO диплом, который дается на три года. Лиценция PRO дает возможность работать в любой стране мира. Конечно, жду предложения. Желание есть! Надеюсь, лучший клуб – еще впереди», – лаконично сказал Ковалец.

Последним местом работы Сергея Ковальца было хмельницкое Подолье. Также специалист известен по своей работе в киевской Оболони, молодежной сборной Украины (U-21), Ингульце, Черноморце и других клубах.