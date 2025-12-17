Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КИНАРЕЙКИН о молодежной сборной: «Для меня это было очень непонятно»
Испания
17 декабря 2025, 17:24 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:25
Играть за сборную должен тот, кто играет в клубе

Украинский вратарь «Вильярреала Б» Яков Кинарейкин в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мыслями об игре сборной Украины и конкуренции между вратарями национальной команды.

– Как оцениваете игру сборной Украины на данный момент? Считаете ли, что Ребров должен продолжать тренировать команду? И более профильный вопрос: кто сейчас должен защищать ворота сборной – Трубин или Лунин?

– Сборную всегда поддерживаю, считаю, что не нужно всё воспринимать так «в штыки», как наше общество. Это проще всего – кого-то критиковать, а вот похвалить не у всех хватает сил.

Всегда считал, что играть в сборной должен тот, кто играет в клубе и имеет постоянную игровую практику. Поэтому, когда вызывался в молодёжную сборную, и даже не был в заявке, для меня это было очень непонятно, когда я играл все матчи в клубе.

Яков Кинарейкин сборная Украины по футболу U-21 сборная Украины по футболу Вильярреал
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
