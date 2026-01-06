Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 января 2026, 18:59 | Обновлено 06 января 2026, 19:17
Неожиданный выбор. МЮ ведет переговоры с тремя тренерами

Каррик, Сульшер и Флетчер претендуют на временную роль в Манчестере

Неожиданный выбор. МЮ ведет переговоры с тремя тренерами
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима склоняется к тому, чтобы до конца сезона назначить временного тренера, а за это время выбрать другого наставника на следующий чемпионат.

Интересно, что МЮ решило начать консультации с тремя своими бывшими игроками, которые уже работали с командой.

Переговоры идут с известными в прошлом хавбеками МЮ Майклом Карриком и Дарреном Флетчером, а также нападающим Оле-Гуннаром Сульшером.

Флетчер занял роль тренера после ухода Аморима, а Сульшер работал с МЮ с 2018 по 2021 год. В этом сезоне его уволили из Бешикташа.

Каррик был временным тренером МЮ в 2021 году, а после этого работал с Миддлсбро.

Сообщается, что главным претендентом остается тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер, но его планируют пригласить уже с лета.

Манчестер Юнайтед Майкл Каррик Даррен Флетчер Уле Гуннар Сульшер Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
