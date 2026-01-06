Неожиданный выбор. МЮ ведет переговоры с тремя тренерами
Каррик, Сульшер и Флетчер претендуют на временную роль в Манчестере
По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима склоняется к тому, чтобы до конца сезона назначить временного тренера, а за это время выбрать другого наставника на следующий чемпионат.
Интересно, что МЮ решило начать консультации с тремя своими бывшими игроками, которые уже работали с командой.
Переговоры идут с известными в прошлом хавбеками МЮ Майклом Карриком и Дарреном Флетчером, а также нападающим Оле-Гуннаром Сульшером.
Флетчер занял роль тренера после ухода Аморима, а Сульшер работал с МЮ с 2018 по 2021 год. В этом сезоне его уволили из Бешикташа.
Каррик был временным тренером МЮ в 2021 году, а после этого работал с Миддлсбро.
Сообщается, что главным претендентом остается тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер, но его планируют пригласить уже с лета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026
Американец до сих пор не может оправиться от травм