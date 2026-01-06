3 топовых страны. Игрок сборной Украины получил предложения по трансферу

Известный украинский агент Вадим Шаблий высказался о ситуации вокруг полузащитника национальной сборной Украины и лондонского «Брентфорда» Егора Ярмолюка:

«В Днепре он всегда выделялся своей дисциплиной, ответственностью и сильным желанием учиться. Он не просто талантливый футболист – он трудолюбивый.

Когда он переехал в Англию, было понятно, что адаптация может быть сложной, но его профессионализм и внутренняя мотивация сделали свое дело. В каждом матче он отдает все силы на поле и готов бороться за каждый мяч до самого конца. У него отличное видение игры, и в одной из игр он сделал блестящий предассист на своего партнера по команде.

В общем, он проходит важный этап своего развития как игрок в одной из лучших лиг мира – и этот опыт бесценен. Во время летнего трансферного окна им интересовались клубы из Италии, Германии и, конечно, Англии, но всему свое время. Сейчас он счастлив в «Брентфорде», но я уверен, что в будущем интерес к нему будет еще больше».

Ранее по поводу Егора Ярмолюка высказался главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс.