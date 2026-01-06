Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 3 топовых страны. Игрок сборной Украины получил предложения по трансферу
Англия
06 января 2026, 19:23 |
1594
0

3 топовых страны. Игрок сборной Украины получил предложения по трансферу

Вадим Шаблий сообщил об интересе к Егору Ярмолюку

06 января 2026, 19:23 |
1594
0
3 топовых страны. Игрок сборной Украины получил предложения по трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Известный украинский агент Вадим Шаблий высказался о ситуации вокруг полузащитника национальной сборной Украины и лондонского «Брентфорда» Егора Ярмолюка:

«В Днепре он всегда выделялся своей дисциплиной, ответственностью и сильным желанием учиться. Он не просто талантливый футболист – он трудолюбивый.

Когда он переехал в Англию, было понятно, что адаптация может быть сложной, но его профессионализм и внутренняя мотивация сделали свое дело. В каждом матче он отдает все силы на поле и готов бороться за каждый мяч до самого конца. У него отличное видение игры, и в одной из игр он сделал блестящий предассист на своего партнера по команде.

В общем, он проходит важный этап своего развития как игрок в одной из лучших лиг мира – и этот опыт бесценен. Во время летнего трансферного окна им интересовались клубы из Италии, Германии и, конечно, Англии, но всему свое время. Сейчас он счастлив в «Брентфорде», но я уверен, что в будущем интерес к нему будет еще больше».

Ранее по поводу Егора Ярмолюка высказался главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс.

По теме:
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Известно, кого Росеньор хочет видеть в Челси. Речь о супертрансфере
Игрок Шахтера стал главной трансферной целью именитого заграничного клуба
Егор Ярмолюк Вадим Шаблий Брентфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: talkSPORT
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Бокс | 05 января 2026, 19:23 0
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа

Американец до сих пор не может оправиться от травм

Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Футбол | 06 января 2026, 16:26 5
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру

Фабрицио Романо поделился фотографией с Лукой Модричем и Дарио Срной

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Футбол | 06.01.2026, 18:50
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем