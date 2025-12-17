КИНАРЕЙКИН: «В Украину вернуться успею, а вот поиграть в команде ЛЧ...»

7 декабря 22-летний украинский голкипер Яков Кинарейкин, который успел поиграть за Днепр-1 и Карпаты Львов в УПЛ, дебютировал за дубль испанской команды Вильярреал в третьем по сили дивизионе страны против Теруэля.

Яков не сумел сохранить ворота сухими, пропустив два гола. А Вильярреал (Б) проиграл со счетом 1:2. Спустя неделя Кинарейкин снова вышел в стартовом составе желтой субмарины – Яков провел все 90 минут против Ибицы (0:0) и сыграл на ноль.

Sport.ua связался с Кинарейкиным и пообщался с юным вратарем о разнице между испанским и украинским футболом, его решении перейти в Вильярреал, а также о Днепре-1:

– Поздравляем с дебютом и первым сухим матчем за дубль Вильярреала. Расскажите, почему тренер наконец решил предоставить вам игровое время в двух матчах и почему для этого понадобилось полгода? Стали ли вы основным вратарем команды?

– Это нормальный процесс, ты не можешь прийти в новую команду и сразу быть основным игроком, особенно для нас, украинцев. Нас не так много играет за границей, нет доверия, поэтому его нужно завоевывать, без преувеличения.

Плюс, никто не отменяет период адаптации, это тоже нормально. Я – молодой игрок, впервые поехал играть за границей на таком уровне.

– В матче с Ибицей вы остановили довольно известного в свое время вингера Бебе. Знали ли вы о таком? Как-то обсуждали это с командой?

– Да, конечно знал такого игрока, за это и нравится Испания, что чемпионат такой, где могут быть очень квалифицированные игроки. К нему готовились особо, уделяли много внимания его сильным сторонам.

Яков Кинарейкин отбивает удар Бебе

– Какие вообще эмоции во время матчей в Испании? Есть ли разница в ажиотаже и атмосфере вокруг матча УПЛ и третьего дивизиона Испании?

– Здесь болельщиков ходит, конечно, больше, чем в Украине, по всем понятным причинам. Нет заездов перед домашними матчами. Сначала было непривычно, сейчас уже привык.

– Тренируетесь ли вы вместе с основной командой Вильярреала и как часто бываете на ее матчах? Что говорят в клубе об этом сезоне – желтая субмарина высоко идет в таблице Ла Лиги.

– Иногда тренируюсь, не так часто, но бываю. Хожу на матчи, как есть возможность. Да, очень хорошо идут в Ла Лиге.

– Расскажите, пожалуйста, немного о принципе тренировок в Вильярреале. Сколько раз в день / неделю, есть ли выходные, чему уделяют больше внимания: тактике или физической подготовке?

– Тренировки на поле, после каждой еще занятие в зале с тренером по физической подготовке, почти каждый день теории, с вечера сбрасывают какие упражнения будем делать на поле.

– Выражали ли в Вильярреале поддержку Украине? Как вообще относятся к ситуации в нашей стране?

– По поводу поддержки войны, то просто спрашивали как ситуация и все, никто не расспрашивал как и почему, все все понимают и так.

– Если не секрет, какая у вас зарплата в Вильярреале?

– Это секрет, конечно.

– Почему решили оставить Карпаты и перейти в Вильярреал? Ведь во Львове у вас была игровая практика в основном составе, а в Вильярреале было понятно, что вряд ли сразу получится конкурировать с основными вратарями команды.

– Потому что это большой шаг для меня и моей семьи, как в профессиональном плане, так и в жизненном, это огромный опыт – быть в таком клубе, рядом с такими игроками. Увидеть, как работает в Европе их школа, почему там в 20 лет уже играют готовые футболисты.

Это огромный шаг вперед и было бы очень странно не воспользоваться таким шансом, если мне его предоставили. В Украину я вернуться успею, а вот поиграть за границей, да еще и в команде Лиги чемпионов...

По поводу игровой практики, я понимаю, как это работает, и знаю, что благодаря работе можно сделать все.

Instagram. Яков Кинарейкин

– Как отреагировали на исчезновение клуба СК Днепр-1?

– Было как-то не по себе, что такое происходит в нашем футболе.

– У Днепра-1 была и есть задолженность перед многими игроками. Какова ситуация с вами? Были ли или есть долги перед вами?

– Не буду разглашать эту информацию, Днепр это клуб, который дал мне начало моей карьеры, и есть задолженность или нет, это для меня, как для молодого игрока, вопрос второстепенный. Я очень благодарен Днепру, тренерам, с которыми я работал, и за этот этап в моей карьере.

– Какие вообще планы на будущее? В планах играть за дубль Вильярреала и доказывать, что должны играть за основу? Или будете рассматривать (или уже рассматривали) варианты с арендой? Например, в Сегунду.

– Об аренде я не думаю, потому что я здесь только полгода, прошла адаптация, и что, уходить в аренду? Я хочу быть в Вильярреале, играть за этот клуб, а как сложатся обстоятельства – мы увидим. Я делаю все от себя зависящее и «чист» перед собой.

– Кто для вас кумир в футболе? Назовите, пожалуйста, лучшего голкипера в истории для вас и лучшего голкипера современности.

– В современности это Доннарумма, за все время... Мне всегда нравился Буффон и Эдерсон, когда играл за Манчестер Сити.

– Как оцениваете игру сборной Украины сейчас? Считаете ли вы, что Ребров должен тренировать команду и дальше? И, более профильный вопрос: Трубин или Лунин сейчас должен защищать ворота сборной?

– Сборную всегда поддерживаю, считаю, что не нужно все воспринимать так «в штыки», как наше общество. Это самое легкое – кого-то критиковать, а вот похвалить не всем хватит сил.

Всегда считал, что играть в сборной должен тот, кто играет в клубе и имеет постоянную игровую практику. Поэтому когда вызывался в молодежную сборную, и даже не был в заявке, для меня это было очень непонятно, когда я играл все матчи в клубе.

Видеообзор матча Ибица – Вильярреал (Б)