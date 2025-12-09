Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перспективный украинский голкипер дебютировал в чемпионате Испании
Испания
09 декабря 2025, 12:07 |
603
0

Перспективный украинский голкипер дебютировал в чемпионате Испании

Яков Кинарейкин и «Вильярреал B» потерпели поражение, пропустив дважды в конце встречи

09 декабря 2025, 12:07 |
603
0
Перспективный украинский голкипер дебютировал в чемпионате Испании
ФК Вильярреал. Яков Кинарейкин

В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура Примеры КИФФ – третьего по силе дивизиона чемпионата Испании, в котором встретились вторая команда «Вильярреала» и «Теруэль». Гости одолели соперника со счетом 2:1.

В составе «Желтой мини субмарины» дебютировал талантливый и перспективный украинский голкипер Яков Кинарейкин. Несмотря на все усилия 22-летнего футболиста, который сделал два сейва, его команда не сумела избежать поражения.

Кинарейкин договорился о сотрудничестве с «Вильярреалом» в июле 2025 года, когда покинул львовские «Карпаты». Испанский клуб решил отправить украинца во вторую команду, чтобы мог бороться за место в стартовом составе и получать регулярную игровую практику.

«Вильярреал B» набрал 19 баллов и разместился на 12-й позиции в турнирной таблице. Отставание от пятого места, которое позволяет пробиться в плей-офф, составляет четыре очка.

Примера КИФФ, 15-й тур. 7 декабря

Вильярреал B Теруэль 1:2

Голы: Паскуаль, 47 – Сатерленд, 86, Альваро Меренсио, 90+1

По теме:
Реал лихорадит. Нестабильная серия: под Хаби Алонсо зашаталось кресло
ВИДЕО. Осасуна переиграла Леванте и оставила Жирону в зоне вылета Ла Лиги
Осасуна – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Вильярреал Яков Кинарейкин
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08 декабря 2025, 14:34 0
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу

В финале бразильские футзалистки обыграли Португалию

МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»
Футбол | 09 декабря 2025, 10:39 0
МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»
МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»

Украинский полузащитник «Дженоа» забил гол в ворота «Удинезе»

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 30
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем