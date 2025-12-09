Перспективный украинский голкипер дебютировал в чемпионате Испании
Яков Кинарейкин и «Вильярреал B» потерпели поражение, пропустив дважды в конце встречи
В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура Примеры КИФФ – третьего по силе дивизиона чемпионата Испании, в котором встретились вторая команда «Вильярреала» и «Теруэль». Гости одолели соперника со счетом 2:1.
В составе «Желтой мини субмарины» дебютировал талантливый и перспективный украинский голкипер Яков Кинарейкин. Несмотря на все усилия 22-летнего футболиста, который сделал два сейва, его команда не сумела избежать поражения.
Кинарейкин договорился о сотрудничестве с «Вильярреалом» в июле 2025 года, когда покинул львовские «Карпаты». Испанский клуб решил отправить украинца во вторую команду, чтобы мог бороться за место в стартовом составе и получать регулярную игровую практику.
«Вильярреал B» набрал 19 баллов и разместился на 12-й позиции в турнирной таблице. Отставание от пятого места, которое позволяет пробиться в плей-офф, составляет четыре очка.
Примера КИФФ, 15-й тур. 7 декабря
Вильярреал B – Теруэль – 1:2
Голы: Паскуаль, 47 – Сатерленд, 86, Альваро Меренсио, 90+1
La crónica: El Villarreal B se diluye y se ve remontado por el Teruel en el Mini Estadi (1-2) https://t.co/zV5RPbog81— El Periódico Mediterráneo (@epmediterraneo) December 7, 2025
