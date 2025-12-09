Перспективный украинский голкипер дебютировал в чемпионате Испании

В воскресенье, 7 декабря, состоялся матч 15-го тура Примеры КИФФ – третьего по силе дивизиона чемпионата Испании, в котором встретились вторая команда «Вильярреала» и «Теруэль». Гости одолели соперника со счетом 2:1.

В составе «Желтой мини субмарины» дебютировал талантливый и перспективный украинский голкипер Яков Кинарейкин. Несмотря на все усилия 22-летнего футболиста, который сделал два сейва, его команда не сумела избежать поражения.

Кинарейкин договорился о сотрудничестве с «Вильярреалом» в июле 2025 года, когда покинул львовские «Карпаты». Испанский клуб решил отправить украинца во вторую команду, чтобы мог бороться за место в стартовом составе и получать регулярную игровую практику.

«Вильярреал B» набрал 19 баллов и разместился на 12-й позиции в турнирной таблице. Отставание от пятого места, которое позволяет пробиться в плей-офф, составляет четыре очка.

Примера КИФФ, 15-й тур. 7 декабря

Вильярреал B – Теруэль – 1:2

Голы: Паскуаль, 47 – Сатерленд, 86, Альваро Меренсио, 90+1