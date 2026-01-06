Таблица Ла Лиги. Жирона поднялась из зоны вылета чемпионата Испании

По итогам уик-энда претерпела изменения турнирная таблица Ла Лиги, элитного дивизиона чемпионата Испании

В матче 18-го тура Ла Лиги Жирона одержала важную выездную победу над Мальоркой со счетом 2:1, оба гола в составе гостей забили украинские футболисты.

Открыл счет на 25-й минуте украинский вингер Виктор Цыганков. На 63-й минуте преимущество Жироны удвоил Владислав Ванат, реализовав пенальти, который сам заработал. Мальорка сумела отыграть один гол в компенсированное время, Ведат Мурики забил с пенальти на 90+1-й минуте, однако спасти матч хозяевам поля не удалось.

Победа позволила Жироне набрать 18 очков и подняться на 17-е место, покинув зону вылета. Следующий матч каталонский клуб проведет 10 января против Осасуны в 19-м туре чемпионата Испании.

В топ-6 Ла Лиги входят: Барселона (49), Реал Мадрид (45), Вильярреал, Атлетико Мадрид (по 38), Эспаньол (33), Бетис (28).

В зоне вылета находятся: Валенсия (16), Леванте (13), Овьедо (12).

Ла Лига. 20-й тур

02.01. 22:00. Райо Вальекано – Хетафе – 1:1

03.01. 15:00. Сельта – Валенсия – 4:1

03.01. 17:15. Осасуна – Атлетик – 1:1

03.01. 19:30. Эльче – Вильярреал – 1:3

03.01. 22:00. Эспаньол – Барселона – 0:2

04.01. 15:00. Севилья – Леванте – 0:3

04.01. 17:15. Реал Мадрид – Бетис – 5:1

04.01. 19:30. Мальорка – Жирона – 1:2

04.01. 19:30. Алавес – Овьедо – 1:1

04.01. 22:00. Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1

Турнирная таблица