Таблица Ла Лиги. Жирона поднялась из зоны вылета чемпионата Испании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 января 2026, 16:31 | Обновлено 06 января 2026, 16:42
318
0

Голы Цыганкова и Ваната принесли Жироне победу над Мальоркой

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

По итогам уик-энда претерпела изменения турнирная таблица Ла Лиги, элитного дивизиона чемпионата Испании

В матче 18-го тура Ла Лиги Жирона одержала важную выездную победу над Мальоркой со счетом 2:1, оба гола в составе гостей забили украинские футболисты.

Открыл счет на 25-й минуте украинский вингер Виктор Цыганков. На 63-й минуте преимущество Жироны удвоил Владислав Ванат, реализовав пенальти, который сам заработал. Мальорка сумела отыграть один гол в компенсированное время, Ведат Мурики забил с пенальти на 90+1-й минуте, однако спасти матч хозяевам поля не удалось.

Победа позволила Жироне набрать 18 очков и подняться на 17-е место, покинув зону вылета. Следующий матч каталонский клуб проведет 10 января против Осасуны в 19-м туре чемпионата Испании.

В топ-6 Ла Лиги входят: Барселона (49), Реал Мадрид (45), Вильярреал, Атлетико Мадрид (по 38), Эспаньол (33), Бетис (28).

В зоне вылета находятся: Валенсия (16), Леванте (13), Овьедо (12).

Ла Лига. 20-й тур

  • 02.01. 22:00. Райо Вальекано – Хетафе – 1:1
  • 03.01. 15:00. Сельта – Валенсия – 4:1
  • 03.01. 17:15. Осасуна – Атлетик – 1:1
  • 03.01. 19:30. Эльче – Вильярреал – 1:3
  • 03.01. 22:00. Эспаньол – Барселона – 0:2
  • 04.01. 15:00. Севилья – Леванте – 0:3
  • 04.01. 17:15. Реал Мадрид – Бетис – 5:1
  • 04.01. 19:30. Мальорка – Жирона – 1:2
  • 04.01. 19:30. Алавес – Овьедо – 1:1
  • 04.01. 22:00. Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 19 16 1 2 53 - 20 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 49
2 Реал Мадрид 19 14 3 2 41 - 17 17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 45
3 Вильярреал 17 12 2 3 34 - 16 10.01.26 17:15 Вильярреал - Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 38
4 Атлетико Мадрид 19 11 5 3 34 - 17 18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22 - 19 11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 33
6 Бетис 18 7 7 4 30 - 24 10.01.26 15:00 Реал Овьедо - Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 28
7 Сельта 18 6 8 4 24 - 20 12.01.26 22:00 Севилья - Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 26
8 Атлетик Бильбао 19 7 3 9 17 - 25 17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 24
9 Эльче 18 5 7 6 24 - 23 10.01.26 22:00 Валенсия - Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14 - 23 09.01.26 22:00 Хетафе - Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 21
11 Севилья 18 6 2 10 24 - 29 12.01.26 22:00 Севилья - Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18 - 21 10.01.26 19:30 Жирона - Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 19
13 Алавес 18 5 4 9 15 - 21 10.01.26 17:15 Вильярреал - Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 19
14 Райо Вальекано 18 4 7 7 14 - 21 11.01.26 15:00 Райо Вальекано - Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 19
15 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22 - 26 09.01.26 22:00 Хетафе - Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 18
16 Мальорка 18 4 6 8 20 - 26 11.01.26 15:00 Райо Вальекано - Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 18
17 Жирона 18 4 6 8 17 - 34 10.01.26 19:30 Жирона - Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17 - 30 10.01.26 22:00 Валенсия - Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 16
19 Леванте 17 3 4 10 20 - 29 11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8 - 27 10.01.26 15:00 Реал Овьедо - Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо 12
Полная таблица

По теме:
Левандовски определился с будущим на фоне слухов о переходе
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Гранада – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Ла Лига статистические расклады чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат Виктор Цыганков Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Леванте Овьедо Мальорка - Жирона
