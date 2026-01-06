Таблица Ла Лиги. Жирона поднялась из зоны вылета чемпионата Испании
Голы Цыганкова и Ваната принесли Жироне победу над Мальоркой
По итогам уик-энда претерпела изменения турнирная таблица Ла Лиги, элитного дивизиона чемпионата Испании
В матче 18-го тура Ла Лиги Жирона одержала важную выездную победу над Мальоркой со счетом 2:1, оба гола в составе гостей забили украинские футболисты.
Открыл счет на 25-й минуте украинский вингер Виктор Цыганков. На 63-й минуте преимущество Жироны удвоил Владислав Ванат, реализовав пенальти, который сам заработал. Мальорка сумела отыграть один гол в компенсированное время, Ведат Мурики забил с пенальти на 90+1-й минуте, однако спасти матч хозяевам поля не удалось.
Победа позволила Жироне набрать 18 очков и подняться на 17-е место, покинув зону вылета. Следующий матч каталонский клуб проведет 10 января против Осасуны в 19-м туре чемпионата Испании.
В топ-6 Ла Лиги входят: Барселона (49), Реал Мадрид (45), Вильярреал, Атлетико Мадрид (по 38), Эспаньол (33), Бетис (28).
В зоне вылета находятся: Валенсия (16), Леванте (13), Овьедо (12).
Ла Лига. 20-й тур
- 02.01. 22:00. Райо Вальекано – Хетафе – 1:1
- 03.01. 15:00. Сельта – Валенсия – 4:1
- 03.01. 17:15. Осасуна – Атлетик – 1:1
- 03.01. 19:30. Эльче – Вильярреал – 1:3
- 03.01. 22:00. Эспаньол – Барселона – 0:2
- 04.01. 15:00. Севилья – Леванте – 0:3
- 04.01. 17:15. Реал Мадрид – Бетис – 5:1
- 04.01. 19:30. Мальорка – Жирона – 1:2
- 04.01. 19:30. Алавес – Овьедо – 1:1
- 04.01. 22:00. Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|19
|16
|1
|2
|53 - 20
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|49
|2
|Реал Мадрид
|19
|14
|3
|2
|41 - 17
|17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид
|45
|3
|Вильярреал
|17
|12
|2
|3
|34 - 16
|10.01.26 17:15 Вильярреал - Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка
|38
|4
|Атлетико Мадрид
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|38
|5
|Эспаньол
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол
|33
|6
|Бетис
|18
|7
|7
|4
|30 - 24
|10.01.26 15:00 Реал Овьедо - Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис
|28
|7
|Сельта
|18
|6
|8
|4
|24 - 20
|12.01.26 22:00 Севилья - Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол
|26
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|7
|3
|9
|17 - 25
|17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид
|24
|9
|Эльче
|18
|5
|7
|6
|24 - 23
|10.01.26 22:00 Валенсия - Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче
|22
|10
|Хетафе
|18
|6
|3
|9
|14 - 23
|09.01.26 22:00 Хетафе - Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче
|21
|11
|Севилья
|18
|6
|2
|10
|24 - 29
|12.01.26 22:00 Севилья - Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис
|20
|12
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|18 - 21
|10.01.26 19:30 Жирона - Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна
|19
|13
|Алавес
|18
|5
|4
|9
|15 - 21
|10.01.26 17:15 Вильярреал - Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес
|19
|14
|Райо Вальекано
|18
|4
|7
|7
|14 - 21
|11.01.26 15:00 Райо Вальекано - Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия
|19
|15
|Реал Сосьедад
|18
|4
|6
|8
|22 - 26
|09.01.26 22:00 Хетафе - Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал
|18
|16
|Мальорка
|18
|4
|6
|8
|20 - 26
|11.01.26 15:00 Райо Вальекано - Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна
|18
|17
|Жирона
|18
|4
|6
|8
|17 - 34
|10.01.26 19:30 Жирона - Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид
|18
|18
|Валенсия
|18
|3
|7
|8
|17 - 30
|10.01.26 22:00 Валенсия - Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия
|16
|19
|Леванте
|17
|3
|4
|10
|20 - 29
|11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте
|13
|20
|Реал Овьедо
|18
|2
|6
|10
|8 - 27
|10.01.26 15:00 Реал Овьедо - Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо
|12
