  4. Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Гостевое поражение. Видео гола и обзор
Евро U21
Хорватия U21
14.10.2025 19:00 – FT 1 : 0
УКРАИНА U21
Молодежные турниры
14 октября 2025, 21:10 | Обновлено 14 октября 2025, 21:18
Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Гостевое поражение. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проиграла матч квалификации Евро-2027 U-21.

14 октября в 19.00 в городе Велика Горица встречались сборные команды Хорватии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол для хорватов забил Ловро Звонарек на 53-й минуте, добив мяч в ворота после удара со штрафного (1:0).

В другом матче Венгрия и Турция сыграли вничью (1:1).

Положение в группе: Турция (5 очков), Хорватия, Украина (4), Венгрия (3), Литва (1).

🏆 Квалификация ЧЕ-2027

14 октября 2025 года, Большая Горица (Хорватия)

Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Гол: Ловро Звонарек, 53

Видеозапись матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Звонарек (Хорватия U21).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
