Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Евро U21
Хорватия U21
14.10.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
13 октября 2025, 19:41 |
242
1

Хорватия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21

13 октября 2025, 19:41 |
242
1 Comments
Хорватия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 14-го октября, состоится поединок группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы H, в котором сразятся Хорватия и Украина. Матч пройдет в городе Велика Горица (Хорватия), на поле городского стадиона «Велика Горица», начало в 19:00.

Молодёжная сборная Украины продолжает борьбу за путёвку на чемпионат Европы-2027, и следующим испытанием для неё станет выездной матч в Хорватии. После двух сыгранных туров украинцы всё ещё удерживают первое место в группе, однако ничья с Венгрией (3:3) несколько испортила их планы. Команде предстоит серьёзно поработать над ошибками, ведь именно они стоили ей победы. В свою очередь, сборная Хорватии U-21 в предыдущем туре сыграла вничью с Турцией в равной и напряжённой борьбе. Теперь команда вернётся на домашнее поле, где, имея статус фаворита, будет нацелена исключительно на победу – иначе рискуют отстать от лидеров группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляция матча Хорватія U-21 – Україна U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Хорватия U21
14 октября 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Обе забьют - да 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Хорватия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Украинская молодежка готовится к матчу против Хорватии U-21
ФОТО. Матч-триллер. Как украинская молодежка сражалась с Венгрией U-21
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 Хорватия - Украина текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12 октября 2025, 19:52 6
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»

У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим

Украинский форвард, который играет в Италии, остался без главного тренера
Футбол | 13 октября 2025, 19:31 0
Украинский форвард, который играет в Италии, остался без главного тренера
Украинский форвард, который играет в Италии, остался без главного тренера

Наставник «Эмполи» и Богдана Попова – Гвидо Пальюка – покинет свою должность

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 15:31
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Футбол | 13.10.2025, 13:00
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Революция для сборных. УЕФА хочет изменить формат квалификаций ЧЕ и ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
победит Хорватия
Ответить
0
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 5
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем