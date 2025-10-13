Хорватия U21

Во вторник, 14-го октября, состоится поединок группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы H, в котором сразятся Хорватия и Украина. Матч пройдет в городе Велика Горица (Хорватия), на поле городского стадиона «Велика Горица», начало в 19:00.

Молодёжная сборная Украины продолжает борьбу за путёвку на чемпионат Европы-2027, и следующим испытанием для неё станет выездной матч в Хорватии. После двух сыгранных туров украинцы всё ещё удерживают первое место в группе, однако ничья с Венгрией (3:3) несколько испортила их планы. Команде предстоит серьёзно поработать над ошибками, ведь именно они стоили ей победы. В свою очередь, сборная Хорватии U-21 в предыдущем туре сыграла вничью с Турцией в равной и напряжённой борьбе. Теперь команда вернётся на домашнее поле, где, имея статус фаворита, будет нацелена исключительно на победу – иначе рискуют отстать от лидеров группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляция матча Хорватія U-21 – Україна U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.