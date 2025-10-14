Хорватия U21

Во вторник, 14 октября, в Великой Горице на стадионе «Городской» состоится матч третьего тура квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу в категории U-21, в котором сыграют Хорватия и Украина. Стартовый свисток рефери Лотара Д’Хондта из Бельгии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Хорватия U-21



Молодежная сборная Хорватии, наравне с представителями Турции, считаются нашими основными конкурентами в борьбе за прямую путевку на международный форум в Сербии и Албании летом 2027 года. В этом плане команде легендарного хорватского нападающего Ивицы Олича не повезло начать отборочный раунд с игры против турков, по итогу которой сильнейшего определить так и не удалось (1:1).

Говорить о том, что хорватская футбольная школа произвела на свет очередную порцию талантливых футболистов лишний раз не приходится – за последние годы к этому уже все успели привыкнуть. Но со временем тенденции сместились от мощной школы загребского «Динамо» к более мелким клубам по всей стране. Например, в команде Олича доминируют не представители столичного клуба, а игроки «Хайдука» Сплит – аж три футболиста из вратарской и оборонной линий.

Еще одна тенденция хорватского футбола состоит в привлечении молодых футболистов, которые воспитывались в футбольных академиях за рубежом. Схожая с нашей история, но без учета фактора активной фазы войны. В итоге, в этой команде Олича есть такие интересные игроки, как Тео Баришич из «Лиона», Патрис Чович из «Вердера» и Леон Гргич из «Штурма». Но главная звезда созыва, безусловно, центральный защитник Лука Вушкович, за которого «Тоттенхэм» в 18 отдал 11 млн евро и сразу отправил в аренду в «Гамбург» на развитие. Но какой бы звездный состав не был у хорватских молодежных сборных, а четвертьфинал-2021 – это их максимум на данный момент.

Украина U-21



Наша молодежная сборная тем временем уже успела сыграть два матча квалификации против соперников, которых изначально не относили к числу прямых конкурентов команды Унаи Мельгосы. И если с Литвой проблем у «сине-желтых» прогнозировано не возникло еще в сентябре (4:0), то октябрь начался со странного матча против Венгрии (3:3), ожидания от результата которого были значительно больше, чем он оказался по итогу.

Тренерский штаб в той встрече решил поиграть со стартовым составом, и хотя все начиналось с быстрого гола Артема Степанова, в дальнейшем соперники не просто отыгрались, но и дважды выходили вперед во втором тайме. А спас нас в итоге новоиспеченный капитан Илья Крупский своей решительностью и роскошным дальним ударом. Не сильно эта история подталкивает к разговорам о фаворитизме в группе.

Но все испытания для нашей сборной только начинаются. Хорватия будет очень сложным вызовом, но после этого в ноябре будет еще и выездной матч против Турции. И поскольку обеспечить поддержку нашей молодежке в чужих странах во время «домашних» матчей еще сложнее, чем привлечь фанатов посмотреть на «взрослую» сборную против Азербайджана в Кракове, то фактор чужого поля может очень дорого нам обойтись в этой паре решающих матчей. Да и в целом календарь у нас настолько сложный, что пара Хорватия – Турция будет сопровождать завершение каждого из кругов отбора. А выходит напрямую, напомним, лишь одна команда.

История встреч



Футбольные пути Хорватии U-21 и Украины U-21 ранее пересекались пять раз в отборе и финальной частях чемпионатов Европы, а также товарищеской встрече. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны Украины – 3 успешных матча против одного у Хорватии, а еще одна встреча завершилась вничью. Разница голов – 5:7. Крупнейшая и единственная победа Хорватии – 2:0 (2013), Украины – 2:0 (2023). Последний раз команды встречались на чемпионате Европы-2023, когда голы Алексея Кащука и Даниила Сикана принесли успех «сине-желтым» (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет Лотар Д’Хондт из Бельгии, который на своем счету имеет 3 матч Лиги конференций УЕФА и 11 игр квалификаций к Евро U-17, U-19, U-21, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Боковыми рефери станут Ромен Девийерс и Нико Клас, а резервным арбитром отработает Уэсли де Кремер. На матче будет отсутствовать система VAR. У Д’Хондт нет опыта проведения матчей с участием представителей Хорватии, тогда как из украинских команд он работал на недавней игре «Динамо» против «Кристал Пэлас» в Лиге конференций (0:2).

Ориентировочные составы



Хорватия U-21: Павлешич – Хргович, Прпич, Вушкович, Баришич – Врбанчич, Живкович – Сотичек, Звонарек, Ягушич – Гргич.

Украина U-21: Пахолюк – Огарков, Михавко, Холод, Крупский – Лосенко, Варфоломеев, Саленко – Маткевич, Степанов, Слесарь.