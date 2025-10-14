Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Евро U21
Хорватия U21
14.10.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
14 октября 2025, 04:51 |
78
0

Хорватия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ

Вновь сами себе придумали проблемы перед двумя очень важными и сложными соперниками

14 октября 2025, 04:51 |
78
0
Хорватия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
УАФ

Во вторник, 14 октября, в Великой Горице на стадионе «Городской» состоится матч третьего тура квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу в категории U-21, в котором сыграют Хорватия и Украина. Стартовый свисток рефери Лотара Д’Хондта из Бельгии прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Хорватия U-21


Молодежная сборная Хорватии, наравне с представителями Турции, считаются нашими основными конкурентами в борьбе за прямую путевку на международный форум в Сербии и Албании летом 2027 года. В этом плане команде легендарного хорватского нападающего Ивицы Олича не повезло начать отборочный раунд с игры против турков, по итогу которой сильнейшего определить так и не удалось (1:1).

Говорить о том, что хорватская футбольная школа произвела на свет очередную порцию талантливых футболистов лишний раз не приходится – за последние годы к этому уже все успели привыкнуть. Но со временем тенденции сместились от мощной школы загребского «Динамо» к более мелким клубам по всей стране. Например, в команде Олича доминируют не представители столичного клуба, а игроки «Хайдука» Сплит – аж три футболиста из вратарской и оборонной линий.

Еще одна тенденция хорватского футбола состоит в привлечении молодых футболистов, которые воспитывались в футбольных академиях за рубежом. Схожая с нашей история, но без учета фактора активной фазы войны. В итоге, в этой команде Олича есть такие интересные игроки, как Тео Баришич из «Лиона», Патрис Чович из «Вердера» и Леон Гргич из «Штурма». Но главная звезда созыва, безусловно, центральный защитник Лука Вушкович, за которого «Тоттенхэм» в 18 отдал 11 млн евро и сразу отправил в аренду в «Гамбург» на развитие. Но какой бы звездный состав не был у хорватских молодежных сборных, а четвертьфинал-2021 – это их максимум на данный момент.

Украина U-21


Наша молодежная сборная тем временем уже успела сыграть два матча квалификации против соперников, которых изначально не относили к числу прямых конкурентов команды Унаи Мельгосы. И если с Литвой проблем у «сине-желтых» прогнозировано не возникло еще в сентябре (4:0), то октябрь начался со странного матча против Венгрии (3:3), ожидания от результата которого были значительно больше, чем он оказался по итогу.

Тренерский штаб в той встрече решил поиграть со стартовым составом, и хотя все начиналось с быстрого гола Артема Степанова, в дальнейшем соперники не просто отыгрались, но и дважды выходили вперед во втором тайме. А спас нас в итоге новоиспеченный капитан Илья Крупский своей решительностью и роскошным дальним ударом. Не сильно эта история подталкивает к разговорам о фаворитизме в группе.

Но все испытания для нашей сборной только начинаются. Хорватия будет очень сложным вызовом, но после этого в ноябре будет еще и выездной матч против Турции. И поскольку обеспечить поддержку нашей молодежке в чужих странах во время «домашних» матчей еще сложнее, чем привлечь фанатов посмотреть на «взрослую» сборную против Азербайджана в Кракове, то фактор чужого поля может очень дорого нам обойтись в этой паре решающих матчей. Да и в целом календарь у нас настолько сложный, что пара Хорватия – Турция будет сопровождать завершение каждого из кругов отбора. А выходит напрямую, напомним, лишь одна команда.

История встреч


Футбольные пути Хорватии U-21 и Украины U-21 ранее пересекались пять раз в отборе и финальной частях чемпионатов Европы, а также товарищеской встрече. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны Украины – 3 успешных матча против одного у Хорватии, а еще одна встреча завершилась вничью. Разница голов – 5:7. Крупнейшая и единственная победа Хорватии – 2:0 (2013), Украины – 2:0 (2023). Последний раз команды встречались на чемпионате Европы-2023, когда голы Алексея Кащука и Даниила Сикана принесли успех «сине-желтым» (2:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет Лотар Д’Хондт из Бельгии, который на своем счету имеет 3 матч Лиги конференций УЕФА и 11 игр квалификаций к Евро U-17, U-19, U-21, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Боковыми рефери станут Ромен Девийерс и Нико Клас, а резервным арбитром отработает Уэсли де Кремер. На матче будет отсутствовать система VAR. У Д’Хондт нет опыта проведения матчей с участием представителей Хорватии, тогда как из украинских команд он работал на недавней игре «Динамо» против «Кристал Пэлас» в Лиге конференций (0:2).

Ориентировочные составы


Хорватия U-21: Павлешич – Хргович, Прпич, Вушкович, Баришич – Врбанчич, Живкович – Сотичек, Звонарек, Ягушич – Гргич.

Украина U-21: Пахолюк – Огарков, Михавко, Холод, Крупский – Лосенко, Варфоломеев, Саленко – Маткевич, Степанов, Слесарь.

Прогноз Sport.ua
Хорватия U21
14 октября 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Обе забьют - да 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Виктория Мбоко. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного ЧМ
Марокко U-20 – Франция U-20. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного ЧМ
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Хорватия - Украина прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13 октября 2025, 06:23 1
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 13 октября 2025, 23:59 15
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
Футбол | 14.10.2025, 04:03
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
МАЛИНОВСКИЙ: «Победы над Францией и Исландией? Это у букмекеров спросите»
РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»
Футбол | 14.10.2025, 00:40
РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»
РЕБРОВ: «Было тяжело, но вырвали результат. Отсутствовали 5 игроков атаки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05
Снукер
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 4
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 4
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем