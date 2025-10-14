Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 20:56 | Обновлено 14 октября 2025, 22:21
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

14 Comments
УАФ

Молодёжная сборная Украины отправилась в Велика Горицу (Хорватия), где должна была провести очередной матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2027. Соперником была молодежная сборная Хорватии под руководством Ивицы Олича. После зрелищной игры с Венгрией украинцам предстояла сложная задача — отобрать очки у соперника, не уступающего в классе. Унаи Мельгоса внес небольшие изменения в стартовый состав по сравнению с матчем с венграми: вместо Крупского, Лосенко и Тутерова на поле вышли Протасевич, Фёдор и Маткевич.

Обе команды начали матч осторожно, присматриваясь друг к другу, без стремления форсировать события. К середине тайма заметных моментов не возникало, и игра выглядела равной. Однако во второй половине тайма ситуация изменилась. Хорваты начали создавать опасные моменты один за другим, прижимая наших игроков к собственным воротам.

Наиболее активным был Адриано Ягушич. Сначала он проник в штрафную с правого фланга, но его удар прошёл мимо правой штанги. Затем он пробивал головой после отличной подачи, но на этот раз выстрел пришёлся прямо в руки Домчаку. Наш вратарь спас команду ещё в одном опасном эпизоде: центральный защитник Баришич создал угрозу, обойдя нескольких игроков, пробил в с пределов штрафной площади, но Домчак успел отбить мяч на угловой.

Украинская команда в первом тайме не создала ни одного серьёзного момента: всего три удара по воротам, и все они прошли выше цели. Хорваты полностью доминировали, и только чудо не позволило им забить. Но так не могло длиться вечно.

Во втором тайме давление гостей принесло результат. Вушкович пробил после штрафного с опасной позиции, мяч попал в правую штангу и отскочил к Гргичу, который с близкого расстояния забил в пустые ворота.

После пропущенного гола наша команда ещё несколько минут не могла прийти в себя, и хорваты почти воспользовались этим. Ягушич, Гргич и Звонарек имели возможность забить, но реализовать моменты не удалось.

Первый опасный момент у украинцев возник лишь в середине второго тайма. Артему Степанову удалось зацепиться за мяч на чужой половине, он вышел один на один с вратарём, но удар не был точным — штанга сыграла за хорватов. Через пару минут Михавко пробил головой почти с линии вратарской, но Сулич спас свою команду.

В последние 20 минут украинцы пытались создать давление на ворота Хорватии, но до опасных моментов это не доходило. Поражение опустило сборную на третье место в группе. В ноябре сборную Украины U-21 ждёт ещё один сложный выезд — матч против Турции.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа H.

Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Голы: Гргич, 53

Предупреждения: Врбанчич, 84; Топич, 90+4 – Саленко, 24; Слесар, 24; Степанов, 50; Михавко, 52; Маткевич, 78; Корнийчук, 82

Хорватия U-21: Силич – Барышич, Вушкович, Прпич – Кривак (Кавель, 75), Ягушич, Врбанчич, Звонарек (Катич, 70), Хргович – Гргич, Шотичек (Топич, 88).

Украина U-21: Домчак – Корнийчук (Тутеров, 81), Михавко, Захарченко, Протасевич – Саленко, Варфоломеев, Федор (Глущенко, 57) – Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар.

Арбитр: Лотар Д’Хондт (Бельгия).

Стадион «Городской стадион Велика Горицa» (Велика Горицa).

ХОРВАТИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Хорватия - Украина отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
turist86
Слабенька гра, створили лише 2 гольові моменти. Може, зарано вирішили, що вони зірки?
+4
Андрій Заліщук
Прикро за поразку, але катастрофи не сталося, попереду ще 5 ігор, все можна виправити, давайте не будемо завчасно списувати наших
+3
Alex
Вышли играть от обороны, что вы хотели. С этой тактикой турниры раз в 40 лет выигрываются. 17 , 20 , 21 летние все проиграли с этой тактикой. Так и дальше будут только участвовать
+2
Serebro1233
Автобус від Мельгоси не прокатив.
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
А якби український Холланд (Степанов) поцілив не в стійку, а в ворота - було б 1-1. 😢😢Просто не пощастило. Але, як кажуть, без поразок не буває перемог. Вдачі нашій молодіжці в наступних матчах!🇺🇦 😊
+1
Arera
Михавко снова привез?? (Матч не смотрел)...
-1
antt
Гол хорватів на тему можливих змін пробивання пенальті в грі. Якби в цьому випадку не дозволили добивати після стандарту то б і голу не було. Був би від воріт. Тобто чи краще для футболу буде якщо цю зміну впровадять, таке питання. Чи не стане футбол менш варіабельний, видовищний і гольовий. Можливо не дуже схоже порівняння, але під час пенальті також часто буває і в пусті ворота мяч залітає від пенальтиста чи іншого футболіста під час добивання.
-1
