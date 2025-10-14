Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Молодёжная сборная Украины отправилась в Велика Горицу (Хорватия), где должна была провести очередной матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2027. Соперником была молодежная сборная Хорватии под руководством Ивицы Олича. После зрелищной игры с Венгрией украинцам предстояла сложная задача — отобрать очки у соперника, не уступающего в классе. Унаи Мельгоса внес небольшие изменения в стартовый состав по сравнению с матчем с венграми: вместо Крупского, Лосенко и Тутерова на поле вышли Протасевич, Фёдор и Маткевич.

Обе команды начали матч осторожно, присматриваясь друг к другу, без стремления форсировать события. К середине тайма заметных моментов не возникало, и игра выглядела равной. Однако во второй половине тайма ситуация изменилась. Хорваты начали создавать опасные моменты один за другим, прижимая наших игроков к собственным воротам.

Наиболее активным был Адриано Ягушич. Сначала он проник в штрафную с правого фланга, но его удар прошёл мимо правой штанги. Затем он пробивал головой после отличной подачи, но на этот раз выстрел пришёлся прямо в руки Домчаку. Наш вратарь спас команду ещё в одном опасном эпизоде: центральный защитник Баришич создал угрозу, обойдя нескольких игроков, пробил в с пределов штрафной площади, но Домчак успел отбить мяч на угловой.

Украинская команда в первом тайме не создала ни одного серьёзного момента: всего три удара по воротам, и все они прошли выше цели. Хорваты полностью доминировали, и только чудо не позволило им забить. Но так не могло длиться вечно.

Во втором тайме давление гостей принесло результат. Вушкович пробил после штрафного с опасной позиции, мяч попал в правую штангу и отскочил к Гргичу, который с близкого расстояния забил в пустые ворота.

После пропущенного гола наша команда ещё несколько минут не могла прийти в себя, и хорваты почти воспользовались этим. Ягушич, Гргич и Звонарек имели возможность забить, но реализовать моменты не удалось.

Первый опасный момент у украинцев возник лишь в середине второго тайма. Артему Степанову удалось зацепиться за мяч на чужой половине, он вышел один на один с вратарём, но удар не был точным — штанга сыграла за хорватов. Через пару минут Михавко пробил головой почти с линии вратарской, но Сулич спас свою команду.

В последние 20 минут украинцы пытались создать давление на ворота Хорватии, но до опасных моментов это не доходило. Поражение опустило сборную на третье место в группе. В ноябре сборную Украины U-21 ждёт ещё один сложный выезд — матч против Турции.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа H.

Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Голы: Гргич, 53

Предупреждения: Врбанчич, 84; Топич, 90+4 – Саленко, 24; Слесар, 24; Степанов, 50; Михавко, 52; Маткевич, 78; Корнийчук, 82

Хорватия U-21: Силич – Барышич, Вушкович, Прпич – Кривак (Кавель, 75), Ягушич, Врбанчич, Звонарек (Катич, 70), Хргович – Гргич, Шотичек (Топич, 88).

Украина U-21: Домчак – Корнийчук (Тутеров, 81), Михавко, Захарченко, Протасевич – Саленко, Варфоломеев, Федор (Глущенко, 57) – Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар.

Арбитр: Лотар Д’Хондт (Бельгия).

Стадион «Городской стадион Велика Горицa» (Велика Горицa).

ХОРВАТИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА