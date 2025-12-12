Полесье не рассчитывает на капитана сборной Украины U-21 в первой команде

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань не рассчитывает на полузащитника Максима Мельниченка в первой команде. Об этом сообщила SportArena.

По информации источника, капитан сборной Украины U-21 не сможет побороться за место в стартовом составе представителя Премьер-лиги в краткосрочной перспективе.

Мельниченко подписал полноценный контракт с «Полесьем» в январе 2025 года, однако до этого провел полгода в составе житомирской команды на правах аренды из львовских «Карпат».

В нынешнем сезоне полузащитник провел две игры за первую команду (в чемпионате и Лиге конфернций), также сыграл дважды за «Полесье-2» во Второй лиге. В активе Максима – восемь поединков в составе сборной Украины U-21.

Подопечные Руслана Ротаня набрали 27 баллов после 15 туров и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет пять очков.