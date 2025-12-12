Полесье не рассчитывает на капитана сборной Украины U-21 в первой команде

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 10:27 |
Максим Мельниченко сыграл всего два матча в нынешнем сезоне под руководством Ротаня

ФК Полесье Житомир. Максим Мельниченко

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань не рассчитывает на полузащитника Максима Мельниченка в первой команде. Об этом сообщила SportArena.

По информации источника, капитан сборной Украины U-21 не сможет побороться за место в стартовом составе представителя Премьер-лиги в краткосрочной перспективе.

Мельниченко подписал полноценный контракт с «Полесьем» в январе 2025 года, однако до этого провел полгода в составе житомирской команды на правах аренды из львовских «Карпат».

В нынешнем сезоне полузащитник провел две игры за первую команду (в чемпионате и Лиге конфернций), также сыграл дважды за «Полесье-2» во Второй лиге. В активе Максима – восемь поединков в составе сборной Украины U-21.

Подопечные Руслана Ротаня набрали 27 баллов после 15 туров и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – черкасского ЛНЗ – составляет пять очков.

Александрия – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17-й результат из 34. Украина имеет 5.656 баллов в сезонном рейтинге
Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Руслан Ротань Максим Мельниченко
Николай Тытюк Источник: Sportarena
