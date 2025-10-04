Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан сборной Украины U-20: «Приятно, что чувствовалась поддержка фанов»
Сборная УКРАИНЫ
Капитан сборной Украины U-20: «Приятно, что чувствовалась поддержка фанов»

Максим Мельниченко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Мельниченко

Защитник юниорской сборной Украины U-20 Максим Мельниченко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем (2:1) в третьем туре группового этапа ЧМ-2025.

«Конечно, эмоции максимально положительные, ведь мы выполнили нашу задачу и вышли из группы с первого места. Конечно, мы интересовались, с кем будем играть дальше. Смотрели, но там еще не все понятно, так что надо ждать. Завтра-после завтра узнаем нашего соперника.

Что касается моего нового партнера в матче с Парагваем (Владислав Кисиль. – ред.), то считаю, что Влад как для дебюта отыграл очень прилично. Он действовал уверенно и мне было очень комфортно с ним играть.

Приятно, что чувствовалась поддержка наших болельщиков. Они скандировали: «Украина, Украина!», когда мы шли вперед, и это, конечно, придавало положительные эмоции. В этот момент хотелось делать больше и больше для нашей страны.

Хорошие впечатления произвели и город, и стадион, на котором мы играли. Поэтому хочется работать и проходить дальше и дальше. С каждым матчем приходит уверенность в себе. Мы играем с разными соперниками, очень качественными, но видим, что можем их побеждать, и это вдохновляет. Любой игрок может получиться и усилить игру. В этом поединке также был трудный момент при счете 1:1, и очень помогла замена Пономаренко. Он вышел и убил. Это то, что должен делать нападающий», – сказал Максим.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Парагвай, где «сине-желтые» одержали нервную победу.

По теме:
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мы накануне обсуждали это с тренером»
Игрок сборной Украины U-20: «Я невероятно счастлив. Спасибо тренеру»
Коуч сборной Парагвая U-20: «Мы очень поздно вошли в игру с Украиной»
Максим Мельниченко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
