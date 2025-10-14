Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Чемпионат мира
14 октября 2025, 10:34 | Обновлено 14 октября 2025, 10:40
Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону

Валерий Василенко со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

С точки зрения игры произошло то, что и должно было произойти, чего мы все в определенной степени боялись. После сверхрезультативной феерической игры в Рейкьявике против Исландии сборная Украины выдала тяжелую неяркую игру в Кракове против Азербайджана.

В эмоциональном, а может и мотивационном смысле планку притязаний в игре против аутсайдера группы удержать не удалось. Было сразу несколько моментов, за которые можно критиковать и футболистов нашей сборной, и тренерский штаб. Ну, хотя бы за неубиенное желание играть на удержание счета – аттракцион, в котором нас практически всегда объегорят.

Но все эти и подобные колкости и зуботычины меркнут на фоне итогового результата. Сборная Украины одержала победу. Пускай сложную, пускай противоречивую, в любой случае не идеальную, но полновесные три очка в копилку команда Сергея Реброва положила.

И эти три очка в контексте предыдущей игры имеют еще более важную роль, ибо, как сказал Сергей Станиславович, «Мы не играли в три центральных защитника. И я благодарен вам, что нет таких вопросов, которые выводят из себя. Поэтому я нормально себя чувствую». Ой, извините, не то он сказал. Это он говорил по другому поводу.

А по вышеупомянутому он сказал, что «Победа над Исландией не будет иметь никакого значения без победы над Азербайджаном». Вот в этом главный тренер «сине-желтых» зрит в корень, ибо если бы наша команда потеряла очки и в ответном поединке против Азербайджана, наше итоговое второе место оказалось бы под большим вопросом.

А так – все нормально. Даже все хорошо. Отлично даже все, ибо взяли шесть очков из шести возможных. Пускай валидольные игры в обоих случаях, пускай с ошибками, пускай с неудачной тактикой в определенных моментах, но свое мы получили. И футболисты молодцы, и респект тренерскому штабу, в частности Сергею Реброву.

Отдельная благодарность и за еще один контекст: ранее я вспоминал, что наша национальная команда всегда, это у нее такая забава своеобразная, слабее, тяжелее, а зачастую и неудачливее проводит второй матч «спарки». Тенденция й на сей раз подтвердилась. Но без плачевного итога: три очки наша команды таки выгрызла.

Кстати, в последний раз наша команда побеждала дважды в одной «спарке» в памятном плей-офф Евро-2024. Ну, когда обыграли сразу Боснию и Герцеговину, а затем и Исландию.

Сколько авансов отдавали тогда этой команде! Сколько надежд тогда было на грядущий чемпионат Европы! Да и жребий на том Евро нам благоволил. Но увы и ах. «И я благодарен вам, что нет таких вопросов, которые выводят из себя. Поэтому я нормально себя чувствую». Извините, опять не туда. Заигрался, наверное.

Но в этой нашей банке меда – о бочке пока что речи не идет – все-таки оказалась ложка дегтя. Ее преподнесли наши гостеприимные «викинги». После проигрыша сборной Украины они в один голос желали нам неудачи в следующем поединке.

Getty Images/Global Images Ukraine

К нашему счастью, слова их не оказались пророческими. Однако, в то же время, свинью они нам все равно подложили: в игре против безупречного фаворита сумели отобрать очки. Более того, выиграли первый тайм, забив ну почти в «раздевалку», а когда французы в середине второго забили сразу два, смогли оперативно ответить.

Одним словом, исландцы после четвертого тура остались в игре. Я, грешным делом, полагал, что после этого четвертого тура наша команда будет опережать исландцев на целых четыре очка. И, в свою очередь, французы нас будут опережать на целых пять очков, что практически будет означать заблаговременный финиш команды Дидье Дешама на первом месте.

Я ничуть не сомневаюсь, что Франция так и финиширует – во главе пелотона. Однако теперь для «Ле бле» следующая игра не будет проходной. А эта игра – как раз против нас. А через три дня – лобовая игра с Исландией, которая гипотетически может снова остаться в игре, если до этого победит на выезде Азербайджан...

В общем, интригующей обещает стать развязка в нашей группе. А что касается конкретно нашей команды, то, скорее всего, ее турнирная судьба решится в последнем поединке группового отбора…

Но пока что давайте благополучно доживем до середины ноября. И с оптимизмом, и с электричеством…

Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
mig3131
Наші хлопці будуть молодці якщо відберуться на ЧС а там  дограють хоч би до 1/8. А зараз вони  взяли те що повинні були брати, при чому дуже нервово. І не потрібно за це робити з них зірок, до яких вони ніякого відношення не мають. Тренера це стосується ще в більшій мірі. Які в них здобутки, та ніяких. 
Ответить
0
Singularis
Как раз Исландия - в ту сторону, на жаль нам. Теперь они могут повторить подвиг нашей сборной, которой пришлось  не так давно обыгрывать на зубах Финляндию и БиГ на их полях. Из-за этой ничейки 2:2  Исландия может нас обойти, набрав 4 очка)))
Франция - Украина 1:0, Азербайджан - Исландия 0:0 и Украина - Исландия 0:2....
Ответить
0
New Zealander
Не погоджуюсь із ось цим "якби наша команда втратила очки і в поєдинку у відповідь проти Азербайджану, наше підсумкове друге місце опинилося б під великим питанням". Через те що Ісландія вчора взяла очко, то ми могли спокійно теж набирати одне очко вчора бо що так що так всерівно потрібно перемагати ісландців. Це звичайно ж якщо не станеться чогось екстраординарного (Україна не набере очки з французами, а азери з ісландцями). Тому по великому рахунку цей результат нам нічого не дав вчора. Нічия швидше за все давала б ті самі шанси на прохід
Ответить
0
Alexander Киев
Коли збірну тренерує - дєрьнамо Серце
Коли у Федерації - дєрьнамо Серце 
То про які результати може бути мова 😂 ось яскравий приклад ОПЗЖ Суркіса, гатять їх у Європі всі кому не лінь. Так що трійця (Ребров, Шевченко, САШо) - повне ДНО
Ответить
-1
