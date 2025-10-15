Сенегал и Кот-д'Ивуар вышли на ЧМ. Итоговые таблицы отбора в зоне Африки

Завершился групповой раунд в африканской зоне квалификации чемпионата мира 2026.

По итогам последнего тура 14 октября путевки получили Сенегал и Кот-д'Ивуар.

Сенегал разгромил Мавританию (4:0), а Кот-д’Ивуар нанес поражение Кении (3:0).

От Африки на ЧМ-2026 вышли 9 команд: Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуар, Алжир, Тунис, Гана.

Еще 4 команды (лучшие в рейтинге вторых мест) сыграют в плей-офф: Габон, ДР Конго, Камерун, Нигерия.

Квалификация ЧМ-2026. Африка

Результаты 14 октября 2025

Габон – Бурунди – 2:0

ДР Конго – Судан – 1:0

Кот-д’Ивуар – Кения – 3:0

Марокко – Конго – 1:0

Сенегал – Мавритания – 4:0

Турнирные таблицы

Инфографика