Сенегал и Кот-д'Ивуар вышли на ЧМ. Итоговые таблицы отбора в зоне Африки
Завершился группового раунд в африканской зоне, впереди плей-офф
Завершился групповой раунд в африканской зоне квалификации чемпионата мира 2026.
По итогам последнего тура 14 октября путевки получили Сенегал и Кот-д'Ивуар.
Сенегал разгромил Мавританию (4:0), а Кот-д’Ивуар нанес поражение Кении (3:0).
От Африки на ЧМ-2026 вышли 9 команд: Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуар, Алжир, Тунис, Гана.
Еще 4 команды (лучшие в рейтинге вторых мест) сыграют в плей-офф: Габон, ДР Конго, Камерун, Нигерия.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Результаты 14 октября 2025
- Габон – Бурунди – 2:0
- ДР Конго – Судан – 1:0
- Кот-д’Ивуар – Кения – 3:0
- Марокко – Конго – 1:0
- Сенегал – Мавритания – 4:0
Турнирные таблицы
Инфографика
