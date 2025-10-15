Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенегал и Кот-д'Ивуар вышли на ЧМ. Итоговые таблицы отбора в зоне Африки
Марокко
14.10.2025 22:00 - : -
Конго
Чемпионат мира
15 октября 2025, 01:35 | Обновлено 15 октября 2025, 01:49
0

Сенегал и Кот-д'Ивуар вышли на ЧМ. Итоговые таблицы отбора в зоне Африки

Завершился группового раунд в африканской зоне, впереди плей-офф

15 октября 2025, 01:35
0
Сенегал и Кот-д'Ивуар вышли на ЧМ. Итоговые таблицы отбора в зоне Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой раунд в африканской зоне квалификации чемпионата мира 2026.

По итогам последнего тура 14 октября путевки получили Сенегал и Кот-д'Ивуар.

Сенегал разгромил Мавританию (4:0), а Кот-д’Ивуар нанес поражение Кении (3:0).

От Африки на ЧМ-2026 вышли 9 команд: Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д'Ивуар, Алжир, Тунис, Гана.

Еще 4 команды (лучшие в рейтинге вторых мест) сыграют в плей-офф: Габон, ДР Конго, Камерун, Нигерия.

Квалификация ЧМ-2026. Африка

Результаты 14 октября 2025

  • Габон – Бурунди – 2:0
  • ДР Конго – Судан – 1:0
  • Кот-д’Ивуар – Кения – 3:0
  • Марокко – Конго – 1:0
  • Сенегал – Мавритания – 4:0

Турнирные таблицы

Инфографика

ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная Сенегала по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Габона по футболу сборная Бурунди по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Судана по футболу сборная Кении по футболу сборная Марокко по футболу сборная Конго по футболу сборная Мавритании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
