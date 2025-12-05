В пятницу, 5 декабря, луганская Заря в номинально домашнем матче будет принимать львовские Карпаты. Матч пройдет в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Обслужит матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 9 строчке с 19 баллами.

Матч Заря-Карпаты запланирован на сегодня, 5 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

