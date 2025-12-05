Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
05.12.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 15:47 | Обновлено 05 декабря 2025, 15:49
Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды играют матч 15 тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 5 декабря, луганская Заря в номинально домашнем матче будет принимать львовские Карпаты. Матч пройдет в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Обслужит матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 9 строчке с 19 баллами.

Матч Заря-Карпаты запланирован на сегодня, 5 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.64 для «Зари» и 2.71 для «Карпат».

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
Карпаты Львов Заря Луганск Заря - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
