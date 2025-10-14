Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Международный турнир. Украина U-18 пропустила два мяча от Швеции U-18
Товарищеские матчи
УКРАИНА U18
14.10.2025 16:45 – FT 0 : 2
Швеция U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
14 октября 2025, 19:03 | Обновлено 14 октября 2025, 19:17
112
0

Международный турнир. Украина U-18 пропустила два мяча от Швеции U-18

Команда Владимира Самборского заняла 3-е место на турнире в Хорватии

14 октября 2025, 19:03 | Обновлено 14 октября 2025, 19:17
112
0
Международный турнир. Украина U-18 пропустила два мяча от Швеции U-18
УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии завершила товарищеский турнир матчем против сверстников из Швеции.

В первом матче сине-желтые уступили хозяевам из Хорватии (0:2), после чего обыграли Уэльс (1:0). 14 октября украинцы в очном противостоянии со шведами боролись за второе место. К тому моменту Хорватия, победив Уэльс, гарантировала себе первую позицию.

Первый тайм прошел в среднем темпе с равной борьбой и взаимными моментами. В начале поединка отличился вратарь Крапивин, который отразил опасный удар из угла штрафной. Соперники могли сыграть на добивании, однако не воспользовались возможностью. В ответ хороший момент имел Мартынюк.

До перерыва счет оставался 0:0, однако уже в начале второго тайма шведы вышли вперед. После прохода по правому флангу и прострела вдоль ворот Садарангани опередил защитника на дальней штанге и отправил мяч в сетку. На 70-й минуте за фол Костюка в собственной штрафной арбитр назначил пенальти, который соперник реализовал и удвоил преимущество.

Несмотря на все попытки сине-желтых хотя бы отыграть один мяч (моменты имели Люсин и Андрейко), шведы действовали собранно в обороне и сохранили свои ворота «сухими» до финального свистка.

В итоге – Украина уступила Швеции (0:2). Сборная Украины завершила турнир на третьем месте. Учебно-тренировочный сбор продлится до 16 октября.

Международный турнир. Пореч (Хорватия)

3-й тур, 14 октября 2025

Украина U-18 – Швеция U-18 – 0:2 (0:0)

Голы: Садарангани, 47, Сайед, 71 (пен)

Украина U-18: Крапивин, Калюжный, Бугай, Мылокост, Ясинский (Люсин, 46), Мартынюк (Андрейко, 46), Костюк (к) (Шерстюк, 74), Джурабаев, Середа (Федоренко, 60), Дериконь, Меньшиков (Зудин, 46).

Предупреждения: Крапивин, 36 – Сайед, 36.

Результаты матчей

  • 08.10.2025. Украина – Хорватия – 0:2, Швеция – Уэльс – 3:1
  • 11.10.2025. Хорватия – Швеция – 3:0, Украина – Уэльс – 1:0
  • 14.10.2025. Хорватия – Уэльс – 1:0, Украина – Швеция – 0:2

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Інфографіка

По теме:
Украина U-18 – Швеция U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Швеции U-18
Украина U-18 – Уэльс U-18 – 1:0. Курьезный пас киперу. Видео гола и обзор
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Украина - Швеция сборная Швеции по футболу U-18 выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 242
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан

Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14 октября 2025, 07:07 3
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13.10.2025, 21:50
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14.10.2025, 11:13
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Футбол | 14.10.2025, 17:46
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем