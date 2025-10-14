Международный турнир. Украина U-18 пропустила два мяча от Швеции U-18

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии завершила товарищеский турнир матчем против сверстников из Швеции.

В первом матче сине-желтые уступили хозяевам из Хорватии (0:2), после чего обыграли Уэльс (1:0). 14 октября украинцы в очном противостоянии со шведами боролись за второе место. К тому моменту Хорватия, победив Уэльс, гарантировала себе первую позицию.

Первый тайм прошел в среднем темпе с равной борьбой и взаимными моментами. В начале поединка отличился вратарь Крапивин, который отразил опасный удар из угла штрафной. Соперники могли сыграть на добивании, однако не воспользовались возможностью. В ответ хороший момент имел Мартынюк.

До перерыва счет оставался 0:0, однако уже в начале второго тайма шведы вышли вперед. После прохода по правому флангу и прострела вдоль ворот Садарангани опередил защитника на дальней штанге и отправил мяч в сетку. На 70-й минуте за фол Костюка в собственной штрафной арбитр назначил пенальти, который соперник реализовал и удвоил преимущество.

Несмотря на все попытки сине-желтых хотя бы отыграть один мяч (моменты имели Люсин и Андрейко), шведы действовали собранно в обороне и сохранили свои ворота «сухими» до финального свистка.

В итоге – Украина уступила Швеции (0:2). Сборная Украины завершила турнир на третьем месте. Учебно-тренировочный сбор продлится до 16 октября.

Международный турнир. Пореч (Хорватия)

3-й тур, 14 октября 2025

Украина U-18 – Швеция U-18 – 0:2 (0:0)

Голы: Садарангани, 47, Сайед, 71 (пен)

Украина U-18: Крапивин, Калюжный, Бугай, Мылокост, Ясинский (Люсин, 46), Мартынюк (Андрейко, 46), Костюк (к) (Шерстюк, 74), Джурабаев, Середа (Федоренко, 60), Дериконь, Меньшиков (Зудин, 46).

Предупреждения: Крапивин, 36 – Сайед, 36.

Результаты матчей

08.10.2025. Украина – Хорватия – 0:2, Швеция – Уэльс – 3:1

11.10.2025. Хорватия – Швеция – 3:0, Украина – Уэльс – 1:0

14.10.2025. Хорватия – Уэльс – 1:0, Украина – Швеция – 0:2

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Інфографіка