Сборная Украины U-18 переиграла команду Уэльса на турнире в Хорватии

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 года рождения) продолжает учебно-тренировочный сбор в Хорватии, который продлится до 16 октября.

Во время этого сбора сине-желтые принимают участие в международном товарищеском турнире, где провели второй матч – против сборной Уэльса U-18. Ранее в первой встрече украинская команда уступила сверстникам из Хорватии – 0:2.

Матч против Уэльса украинцы начали активно. В первые минуты опасно пробивал Зудин, а затем сине-желтые создали еще один момент после стандарта. Постоянное давление на соперника привело к грубой ошибке защитника на 16-й минуте. Арсений Федоренко перехватил пас назад на вратаря, обыграл голкипера и открыл счет – 1:0. Еще до перерыва шанс удвоить преимущество имели Мурадян (его удар со штрафного отбил вратарь), Меньшиков и Федоренко.

В начале второго тайма произошел неприятный эпизод: соперники сфолили в центре поля на Зубрии, которому понадобилась вынужденная замена. Несмотря на это, рисунок игры не изменился: сине-желтые действовали острее и продолжали создавать моменты. Голкипер отбил опасный удар Калюжного в ближний угол, а немного позже Середа пробил из пределов штрафной площадки над перекладиной.

Минимальный счет сохранился до финального свистка, табло зафиксировало победу (1:0) подопечных Александра Сытника. Заключительный матч на турнире юношеская сборная Украины проведет 14 октября в 16:45 против Швеции.

Международный турнир сборных U-18 в Хорватии

2-й тур, 11 октября 2026, Пореч (Хорватия)

Украина U-18 – Уэльс U-18 – 1:0

Гол: Федоренко, 16

Украина U-18: Клименко, Костюк, Зудин, Люсин (к) (Середа, 70), Кутья (Калюжный, 46), Мурадян (Ясинский, 70), Милокост, Андрейко (Зубрий, 46, Мартынюк, 57), Шерстюк (Бугай, 77), Федоренко (Джурабаев, 59), Меньшиков (Дериконь, 70).

Предупреждения: Андрейко, 31 – Бланярчик, 28, Ньюман, 36

Календарь матчей

08.10.2025. Украина – Хорватия – 0:2, Швеция – Уэльс – 3:1

11.10.2025. Хорватия – Швеция – 3:0, Украина – Уэльс – 1:0

14.10.2025. Хорватия – Уэльс, Украина – Швеция

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Інфографіка