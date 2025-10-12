Украина U-18 – Уэльс U-18 – 1:0. Курьезный пас киперу. Видео гола и обзор

Юношеская сборная Украины U-18 принимает участие в международном товарищеском турнире в Хорватии

Сине-желтые провели второй матч, против сборной Уэльса U-18. Ранее в первой встрече украинская команда уступила сверстникам из Хорватии (0:2).

Постоянное давление на соперника привело к грубой ошибке защитника на 16-й минуте. Арсений Федоренко перехватил пас назад на вратаря, обыграл голкипера и открыл счет (1:0).

Табло зафиксировало победу (1:0) подопечных Александра Сытника. Заключительный матч на турнире юношеская сборная Украины проведет 14 октября в 16:45 против Швеции.

Международный турнир сборных U-18 в Хорватии

2-й тур, 11 октября 2026, Пореч (Хорватия)

Украина U-18 – Уэльс U-18 – 1:0

Гол: Федоренко, 16

Украина U-18: Клименко, Костюк, Зудин, Люсин (к) (Середа, 70), Кутья (Калюжный, 46), Мурадян (Ясинский, 70), Милокост, Андрейко (Зубрий, 46, Мартынюк, 57), Шерстюк (Бугай, 77), Федоренко (Джурабаев, 59), Меньшиков (Дериконь, 70).

Предупреждения: Андрейко, 31 – Бланярчик, 28, Ньюман, 36

Видеозапись матча