​Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

11 октября в 16:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Уэльс U-18.

Сборная Украины U-18 проводит сбор с 5 до 16 октября под руководством тренера Владимира Самборского.

Соревнования проходят в хорватском городе Пореч. В первом туре Украина уступила Хорватии (0:2) Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Швеции (14 октября в 16:45).

Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция