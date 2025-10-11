Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября в 16:00 матч юношеского турнира в Хорватии
Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.
11 октября в 16:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Уэльс U-18.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины U-18 проводит сбор с 5 до 16 октября под руководством тренера Владимира Самборского.
Соревнования проходят в хорватском городе Пореч. В первом туре Украина уступила Хорватии (0:2) Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Швеции (14 октября в 16:45).
