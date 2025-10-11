Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
УКРАИНА U18
11.10.2025 16:00 - : -
Уэльс U18
Молодежные турниры
Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 16:00 матч юношеского турнира в Хорватии

Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

​Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

11 октября в 16:00 в матче 2-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Уэльс U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор с 5 до 16 октября под руководством тренера Владимира Самборского.

Соревнования проходят в хорватском городе Пореч. В первом туре Украина уступила Хорватии (0:2) Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Швеции (14 октября в 16:45).

Украина U-18 – Уэльс U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский смотреть онлайн Украина - Уэльс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
