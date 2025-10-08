Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии
Команда Владимира Самборского пропустила от хозяев поля два мяча
Юношеская сборная Украины U-18 во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии стартовала в международном товарищеском турнире.
В городе Пореч сборная Украины провела матч против хозяев турнира – команды Хорватии. Уже на 13-й минуте сине-желтые могли открывать счет: Иван Андрейко вышел один на один с вратарем, однако не сумел его переиграть. Зато на 30-й минуте украинцы допустили фатальную ошибку в обороне – после потери мяча Йона Бенкотич почти с центра поля перебросил голкипера Ростислава Баглая, который далеко вышел из ворот (1:0).
В конце первого тайма произошел неприятный эпизод. Хорватский хавбек Крешимир Радош в центре поля грубо подкатился под Иллю Кутью, и украинский игрок получил травму. Его пришлось доставить в больницу машиной скорой помощи.
Вторую половину встречи украинцы провели в большинстве, однако так и не смогли создать серьезных угроз у ворот соперника. Хорваты действовали компактно в обороне и в концовке матча установили окончательный счет. Защитник сине-желтой команды нарушил правила в штрафной площади против Тино Кусановича, и тот сам реализовал пенальти (2:0).
Следующий поединок на турнире в Хорватии юношеская сборная Украины U-18 проведет 11 октября в 16:00 против команды Уэльса U-18, а в заключительном туре 14 октября в 16:45 встретится со сборной Швеции U-18.
Международный турнир юношеских сборных
1-й тур, 8 октября 2025, Пореч (Хорватия)
Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0 (1:0)
Голы: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пен)
Украина U-18: Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжный (Бугай, 62), Зудин (Меньшиков, 62), Люсин (к), Кутья (Середа, 45), Милокост (Ясинский, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартынюк (Зубрий, 46), Джурабаев (Федоренко, 62).
Предупреждения: Горват, 69 – Милокост, 5, Люсин, 41
Удаление: Радош, 42
Видеозапись матча
Инфографика
