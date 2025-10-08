Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии
Товарищеские матчи
Хорватия U18
08.10.2025 13:30 – FT 2 : 0
УКРАИНА U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
08 октября 2025, 15:37 | Обновлено 08 октября 2025, 15:58
393
0

Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии

Команда Владимира Самборского пропустила от хозяев поля два мяча

08 октября 2025, 15:37 | Обновлено 08 октября 2025, 15:58
393
0
Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии стартовала в международном товарищеском турнире.

В городе Пореч сборная Украины провела матч против хозяев турнира – команды Хорватии. Уже на 13-й минуте сине-желтые могли открывать счет: Иван Андрейко вышел один на один с вратарем, однако не сумел его переиграть. Зато на 30-й минуте украинцы допустили фатальную ошибку в обороне – после потери мяча Йона Бенкотич почти с центра поля перебросил голкипера Ростислава Баглая, который далеко вышел из ворот (1:0).

В конце первого тайма произошел неприятный эпизод. Хорватский хавбек Крешимир Радош в центре поля грубо подкатился под Иллю Кутью, и украинский игрок получил травму. Его пришлось доставить в больницу машиной скорой помощи.

Вторую половину встречи украинцы провели в большинстве, однако так и не смогли создать серьезных угроз у ворот соперника. Хорваты действовали компактно в обороне и в концовке матча установили окончательный счет. Защитник сине-желтой команды нарушил правила в штрафной площади против Тино Кусановича, и тот сам реализовал пенальти (2:0).

Следующий поединок на турнире в Хорватии юношеская сборная Украины U-18 проведет 11 октября в 16:00 против команды Уэльса U-18, а в заключительном туре 14 октября в 16:45 встретится со сборной Швеции U-18.

Международный турнир юношеских сборных

1-й тур, 8 октября 2025, Пореч (Хорватия)

Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0 (1:0)

Голы: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пен)

Украина U-18: Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжный (Бугай, 62), Зудин (Меньшиков, 62), Люсин (к), Кутья (Середа, 45), Милокост (Ясинский, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартынюк (Зубрий, 46), Джурабаев (Федоренко, 62).

Предупреждения: Горват, 69 – Милокост, 5, Люсин, 41

Удаление: Радош, 42

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
ФОТО. Как украинская молодежка сражалась с Испанией на чемпионате мира U-20
ВИДЕО. Сэйв Валентина Гороха признан лучшим в 8-м туре УПЛ
Хорватия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Хорватия - Украина видео голов и обзор выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08 октября 2025, 07:35 45
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо

Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет

Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»
Футбол | 08 октября 2025, 16:21 0
Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»
Защитник сборной Украины U-20: «Конечно, мы очень расстроены»

Владислав Кисиль поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08.10.2025, 00:55
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Футбол | 07.10.2025, 20:25
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08.10.2025, 11:50
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 1
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 43
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 11
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем