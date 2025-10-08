Сборная Украины U-18 сыграет на турнире в Хорватии. Состав команды

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
08 октября 2025, 03:19 | Обновлено 08 октября 2025, 03:33
Команда Владимира Самборский сыграет с Хорватием, Уэльсом и Швецией

УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 года рождения) с 5 по 16 октября проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии, в ходе которого примет участие в международном товарищеском турнире.

Соревнования состоятся в городке Пореч. Соперниками сине-желтых станут сверстники из Уэльса, Швеции и Хорватии.

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Александр Сытник пригласил на сбор 22 исполнителя.

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Ростислав Баглай (Шахтер Донецк), Егор Клименко (Рух Львов), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания).

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный, Ярослав Мылокост (все – Шахтер Донецк), Владимир Ясинский (Рух Львов), Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Артем Мурадян (Боруссия М, Германия), Никита Мельник (Наполи, Италия), Тимофей Бугай (Ференцварош, Венгрия).

Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Середа, Артем Дериконь (все – Шахтер Донецк), Павел Люсин, Арсений Федоренко (оба – Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Антон Мартынюк (ПСВ, Нидерланды).

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

Расписание матчей юношеской сборной Украины U-18 на турнире в Хорватии

  • 08.10.2025. 13:30. Украина – Хорватия
  • 11.10.2025. 16:00. Украина – Уэльс
  • 14.10.2025. 16:45. Украина – Швеция

Время начала матчей – киевское

Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-18 товарищеские матчи сборная Швеции по футболу U-18
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
