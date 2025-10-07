САМБОРСКИЙ: «Хотим достойно представить Украину на этом престижном турнире»

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Самборский поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Хорватии, где его команда сыграет против хозяев, а также сборных Уэльса и Швеции.

– Владимир, какова цель сбора, который проходит в Хорватии?

– Мы практически не меняем задач. Это очередное испытание для футболистов, чтобы они стремились бороться за место в составе. Будем просматривать новичков, а также игроков, которые уже не впервые вызываются в эту команду. Кроме того, это важный опыт международных матчей. Мы сыграем с сильными соперниками и посмотрим, как выглядим на их фоне. Хотим достойно представить Украину на этом престижном турнире.

– Вы довольны тем, что удалось привлечь большое количество игроков из зарубежных клубов?

– Да, конечно. Хотя это сборная Александра Сытника, могу сказать, что состав уже сформирован примерно на 80 процентов. Есть костяк, и теперь при просмотре других игроков мы постараемся как можно точнее выбрать тех, кто впоследствии сможет участвовать в официальных соревнованиях.

– Некоторые соперники на этом сборе уже знакомы сборной Украины...

– Да. С Хорватией в последнее время мы встречались уже трижды, поэтому хорошо представляем ее уровень. На прошлом сборе познакомились и со Швецией – по ним тоже есть определенная информация. Загадкой для нас остается разве что сборная Уэльса. Но это не главное – мы хотим играть в свой футбол и не отходить от выбранного направления. Понятно, что есть моменты, на которые обратим внимание в игре соперников, но подстраиваться ни под кого не собираемся.

