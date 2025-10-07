Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САМБОРСКИЙ: «Хотим достойно представить Украину на этом престижном турнире»
07 октября 2025, 20:37 | Обновлено 07 октября 2025, 20:39
Тренер сборной Украины U-18 рассказал о планах на октябрьский сбор

УАФ. Владимир Самборский

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Самборский поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Хорватии, где его команда сыграет против хозяев, а также сборных Уэльса и Швеции.

Владимир, какова цель сбора, который проходит в Хорватии?

– Мы практически не меняем задач. Это очередное испытание для футболистов, чтобы они стремились бороться за место в составе. Будем просматривать новичков, а также игроков, которые уже не впервые вызываются в эту команду. Кроме того, это важный опыт международных матчей. Мы сыграем с сильными соперниками и посмотрим, как выглядим на их фоне. Хотим достойно представить Украину на этом престижном турнире.

Вы довольны тем, что удалось привлечь большое количество игроков из зарубежных клубов?

– Да, конечно. Хотя это сборная Александра Сытника, могу сказать, что состав уже сформирован примерно на 80 процентов. Есть костяк, и теперь при просмотре других игроков мы постараемся как можно точнее выбрать тех, кто впоследствии сможет участвовать в официальных соревнованиях.

Некоторые соперники на этом сборе уже знакомы сборной Украины...

– Да. С Хорватией в последнее время мы встречались уже трижды, поэтому хорошо представляем ее уровень. На прошлом сборе познакомились и со Швецией – по ним тоже есть определенная информация. Загадкой для нас остается разве что сборная Уэльса. Но это не главное – мы хотим играть в свой футбол и не отходить от выбранного направления. Понятно, что есть моменты, на которые обратим внимание в игре соперников, но подстраиваться ни под кого не собираемся.

Расписание матчей сборной Украины U-18 на турнире в Хорватии:

  • 08.10.2025. Украина – Хорватия (13:30)
  • 11.10.2025. Украина – Уэльс (16:00)
  • 14.10.2025. Украина – Швеция (16:45)

сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский сборная Швеции по футболу U-18 товарищеские матчи
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
