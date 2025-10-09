Хорватия U18

Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0. Старт турнира. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура международного турнира в Хорватии
Юношеская сборная Украины U-18 во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии стартовала в международном товарищеском турнире.
В городе Пореч сборная Украины провела матч против хозяев турнира, в котором уступила команде Хорватии (0:2).
На 30-й минуте украинцы допустили ошибку в обороне, и после потери мяча Йона Бенкотич почти с центра поля перебросил голкипера Ростислава Баглая, который далеко вышел из ворот (1:0). В конце игры защитник сине-желтой команды нарушил правила в штрафной площади против Тино Кусановича, и тот сам реализовал пенальти (2:0).
Следующий поединок на турнире в Хорватии юношеская сборная Украины U-18 проведет 11 октября в 16:00 против команды Уэльса U-18, а в заключительном туре 14 октября в 16:45 встретится со сборной Швеции U-18.
Международный турнир юношеских сборных
1-й тур, 8 октября 2025, Пореч (Хорватия)
Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0 (1:0)
Голы: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пен)
Видеозапись матча
