Хорватия U18

Юношеская сборная Украины U-18 во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии стартовала в международном товарищеском турнире.

В городе Пореч сборная Украины провела матч против хозяев турнира, в котором уступила команде Хорватии (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте украинцы допустили ошибку в обороне, и после потери мяча Йона Бенкотич почти с центра поля перебросил голкипера Ростислава Баглая, который далеко вышел из ворот (1:0). В конце игры защитник сине-желтой команды нарушил правила в штрафной площади против Тино Кусановича, и тот сам реализовал пенальти (2:0).

Следующий поединок на турнире в Хорватии юношеская сборная Украины U-18 проведет 11 октября в 16:00 против команды Уэльса U-18, а в заключительном туре 14 октября в 16:45 встретится со сборной Швеции U-18.

Международный турнир юношеских сборных

1-й тур, 8 октября 2025, Пореч (Хорватия)

Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0 (1:0)

Голы: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пен)

Видеозапись матча