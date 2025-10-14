​Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

14 октября в 16:45 в матче 3-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Швеция U-18.

Сборная Украины U-18 проводит сбор с 5 до 16 октября под руководством тренера Владимира Самборского.

Соревнования проходят в хорватском городе Пореч. В первом туре Украина уступила Хорватии (0:2), а во втором – обыграла Уэльс (1:0) благодаря голу Арсения Федорченко.

Турнирное положение: Хорватия (6 очков), Украина, Швеция (по 3), Уэльс (0).

Международный турнир для сборных U-18. Хорватия

08.10.2025. Украина – Хорватия – 0:2, Швеция – Уэльс – 3:1

11.10.2025. Хорватия – Швеция – 3:0, Украина – Уэльс – 1:0

14.10.2025. Хорватия – Уэльс, Украина – Швеция

Турнирная таблица

Украина U-18 – Швеция U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция