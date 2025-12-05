Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блаттер отреагировал на решение ФИФА наградить Трампа Премией мира
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 17:23 |
483
2

Блаттер отреагировал на решение ФИФА наградить Трампа Премией мира

Бывший президент ФИФА подверг критике идею организации

05 декабря 2025, 17:23 |
483
2 Comments
Блаттер отреагировал на решение ФИФА наградить Трампа Премией мира
Reuters. Дональд Трамп

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отреагировал на решение организации наградить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Премией мира:

«Они не должны вручать эту награду. Футбол не должен вручать Премию мира. Они создали свою премию мира. Считаю, что это неправильно. Футбол должен получить такую награду от действующей организации. Но это не приходит в голову тем, кто руководит футболом. Жаль.

Не могу сказать, что Трамп и Джанни Инфантино не могут хорошо дружить, но я не вижу интереса к футболу. Я рассматриваю это как личные связи, особенно с Трампом.

Я не знаю, где находится настоящий Кубок мира, который всегда был в Цюрихе под надежной охраной до начала чемпионата. Возможно, трофей уже в Белом доме».

По теме:
Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Йозеф Блаттер ФИФА Дональд Трамп жеребьевка чемпионата мира Джанни Инфантино
Дмитрий Вус Источник: The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер клуба УПЛ: «Динамо не может долго падать»
Футбол | 05 декабря 2025, 17:49 0
Тренер клуба УПЛ: «Динамо не может долго падать»
Тренер клуба УПЛ: «Динамо не может долго падать»

Василий Баранов считает, что рано или поздно киевский клуб выйдет из кризиса

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Футбол | 05.12.2025, 14:27
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05.12.2025, 07:49
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05.12.2025, 13:10
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
Какая то привычка уже ложиться под Трампа
Ответить
+1
GloryUkraine
Не один трамп іпанутий в сучасному світі.
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 13
Бокс
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 1
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем