Блаттер отреагировал на решение ФИФА наградить Трампа Премией мира

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отреагировал на решение организации наградить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Премией мира:

«Они не должны вручать эту награду. Футбол не должен вручать Премию мира. Они создали свою премию мира. Считаю, что это неправильно. Футбол должен получить такую награду от действующей организации. Но это не приходит в голову тем, кто руководит футболом. Жаль.

Не могу сказать, что Трамп и Джанни Инфантино не могут хорошо дружить, но я не вижу интереса к футболу. Я рассматриваю это как личные связи, особенно с Трампом.

Я не знаю, где находится настоящий Кубок мира, который всегда был в Цюрихе под надежной охраной до начала чемпионата. Возможно, трофей уже в Белом доме».