Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026
Ирак со второго места будет играть в дополнительном плей-офф
Сборная Саудовской Аравии выиграла свою группу и вышла на чемпионат мира 2026.
В заключительном матче 4-го этапа азиатской квалификации саудовцы сыграли вничью с Ираком (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча состоялась 14 октября в Джидде на стадионе King Abdullah Sports City.
Ничья позволила Саудовской Аравии сохранить первое место в группе и гарантировать себе путёвку на чемпионат мира 2026.
Сборная Ирака заняла второе место и получит дополнительный шанс в плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026. Азия
4-й раунд, 14 октября 2025, Джидда (Саудовская Аравия)
Саудовская Аравия – Ирак – 0:0
Турнирная таблица
Фотогалерея
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 октября в 19:00 состоится матч квалификации чемпионата Европы U-21
У аргентинца испорчены отношения с Лапортой