Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026

Сборная Саудовской Аравии выиграла свою группу и вышла на чемпионат мира 2026.

В заключительном матче 4-го этапа азиатской квалификации саудовцы сыграли вничью с Ираком (0:0).

Встреча состоялась 14 октября в Джидде на стадионе King Abdullah Sports City.

Ничья позволила Саудовской Аравии сохранить первое место в группе и гарантировать себе путёвку на чемпионат мира 2026.

Сборная Ирака заняла второе место и получит дополнительный шанс в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026. Азия

4-й раунд, 14 октября 2025, Джидда (Саудовская Аравия)

Саудовская Аравия – Ирак – 0:0

Турнирная таблица

Фотогалерея

Инфографика