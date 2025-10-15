Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026
ЧМ. Квалификация. Азия
Саудовская Аравия
14.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Ирак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 октября 2025, 00:10 | Обновлено 15 октября 2025, 00:21
275
0

Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026

Ирак со второго места будет играть в дополнительном плей-офф

15 октября 2025, 00:10 | Обновлено 15 октября 2025, 00:21
275
0
Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Саудовской Аравии выиграла свою группу и вышла на чемпионат мира 2026.

В заключительном матче 4-го этапа азиатской квалификации саудовцы сыграли вничью с Ираком (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась 14 октября в Джидде на стадионе King Abdullah Sports City.

Ничья позволила Саудовской Аравии сохранить первое место в группе и гарантировать себе путёвку на чемпионат мира 2026.

Сборная Ирака заняла второе место и получит дополнительный шанс в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026. Азия

4-й раунд, 14 октября 2025, Джидда (Саудовская Аравия)

Саудовская Аравия – Ирак – 0:0

Турнирная таблица

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
Турция – Грузия – 4:1. Как Демирал оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц
ЧМ-2026 по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Ирака по футболу статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
Футбол | 14 октября 2025, 17:51 5
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Хорватии

14 октября в 19:00 состоится матч квалификации чемпионата Европы U-21

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14 октября 2025, 07:07 3
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15.10.2025, 00:44
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14.10.2025, 10:49
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Футбол | 14.10.2025, 07:45
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 111
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем