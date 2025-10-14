Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко
Чемпионат мира
14 октября 2025, 16:55 | Обновлено 14 октября 2025, 17:13
1782
1

ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко

Томассон уволен после поражения от Косово

14 октября 2025, 16:55 | Обновлено 14 октября 2025, 17:13
1782
1 Comments
ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Йон-Даль Томассон

Федерации футбола Швеции объявила об увольнении наставника Йон-Даль Томассона. Это случилось после поражения от сборной Косово в матче отбора ЧМ-2026.

Шведская национальная команда уже потеряла шансы на прямой выход на ЧМ-2026. В своей группе Швеция с 1 пунктом после четырех туров идет последней.

Томассон работал со сборной с февраля 2024 года.

В прошлом датский форвард известен прежде всего игрой за Милан, где он выступал в одно время с Андреем Шевченко.

В составе нынешней сборной Швеции есть ряд топ-игроков, особенно это касается атаки – Виктор Дьекереш и Александер Исак.

По теме:
Форвард сборной Азербайджана: «Разницы с Украиной не чувствовалось»
Меньше только одна страна. Сборная сенсационно вышла на ЧМ-2026
Николай МАТВИЕНКО: «Спасибо всем за поддержку. Слава Украине»
Йон-Даль Томассон сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу отставка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14 октября 2025, 09:30 6
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 242
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан

Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу

Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14.10.2025, 11:13
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Футбол | 14.10.2025, 17:12
Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З такими результатами, які збірна Швеції демонструє у відборі, це і не дивно
Ответить
0
Популярные новости
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем