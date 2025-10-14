ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко

Федерации футбола Швеции объявила об увольнении наставника Йон-Даль Томассона. Это случилось после поражения от сборной Косово в матче отбора ЧМ-2026.

Шведская национальная команда уже потеряла шансы на прямой выход на ЧМ-2026. В своей группе Швеция с 1 пунктом после четырех туров идет последней.

Томассон работал со сборной с февраля 2024 года.

В прошлом датский форвард известен прежде всего игрой за Милан, где он выступал в одно время с Андреем Шевченко.

В составе нынешней сборной Швеции есть ряд топ-игроков, особенно это касается атаки – Виктор Дьекереш и Александер Исак.