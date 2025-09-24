Гол Судакова, ассист Варфоломеева, дубль Мбаппе, Свитолина завершила сезон
Главные новости за 23 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 сентября.
1A. Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время
1B. ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура
2A. Ассист Варфоломеева. Челси одолел Линкольн Сити в Кубке английской лиги
Гости из Лондона добыли победу в 1/16 финала со счетом 2:1
2B. Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги
За снятую футболку Уго Экитике увидел перед собой красную карточку
3A. Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Сливочные уверенно переиграли соперников со счетом 4:1 в 6-м туре в Испании
3B. Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао
Матч завершился со счетом 1:1, аЭспаньол и Валенсия тоже расписали мировую
4A. Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины
Игра против Олимпии закончилась со счетом 2:1
4B. Агробизнес спокойно одолел аматорский Денгофф на пути в 1/8 финала Кубка
Команды сыграли в 1/16 финала Кубка Украины
5. ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо
Команда Дмитрия Михайленко готовится к выступлению на ЧМ-2025 U-20
6. Сборная Украины по футзалу разгромила команду Литвы в товарищеском матче
Украинские футзалисты добыли победу со счетом 7:0
7A. «Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
Элина опубликовала пост в Instagram, в котором поделился своими чувствами
7B. Как прошел сезон 2025 года для Свитолиной. Трофей и четвертьфиналы слэмов
Элина провела 51 матч, в которых добыла 36 побед и потерпела 15 поражений
8. Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса
В плей-офф Мировой группы I сине-желтые встретятся с командой Люксембурга
9. Юлиан Бойко совершил камбек и вышел в 3-й раунд British Open
Украинский снукерист переиграл Сэма Крейги, уступая в два фрейма
10. Осечка Динамо, спасение Шахтера, гол Супряги и шоу в Тернополе
Самые интересные события шестого тура УПЛ
