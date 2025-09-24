Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Судакова, ассист Варфоломеева, дубль Мбаппе, Свитолина завершила сезон
Другие новости
24 сентября 2025, 10:05 | Обновлено 24 сентября 2025, 10:10
420
1

Гол Судакова, ассист Варфоломеева, дубль Мбаппе, Свитолина завершила сезон

Главные новости за 23 сентября на Sport.ua

24 сентября 2025, 10:05 | Обновлено 24 сентября 2025, 10:10
420
1
Гол Судакова, ассист Варфоломеева, дубль Мбаппе, Свитолина завершила сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 сентября.

1A. Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

1B. ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура

2A. Ассист Варфоломеева. Челси одолел Линкольн Сити в Кубке английской лиги
Гости из Лондона добыли победу в 1/16 финала со счетом 2:1

2B. Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги
За снятую футболку Уго Экитике увидел перед собой красную карточку

3A. Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Сливочные уверенно переиграли соперников со счетом 4:1 в 6-м туре в Испании

3B. Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао
Матч завершился со счетом 1:1, аЭспаньол и Валенсия тоже расписали мировую

4A. Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины
Игра против Олимпии закончилась со счетом 2:1

4B. Агробизнес спокойно одолел аматорский Денгофф на пути в 1/8 финала Кубка
Команды сыграли в 1/16 финала Кубка Украины

5. ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо
Команда Дмитрия Михайленко готовится к выступлению на ЧМ-2025 U-20

6. Сборная Украины по футзалу разгромила команду Литвы в товарищеском матче
Украинские футзалисты добыли победу со счетом 7:0

7A. «Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
Элина опубликовала пост в Instagram, в котором поделился своими чувствами

7B. Как прошел сезон 2025 года для Свитолиной. Трофей и четвертьфиналы слэмов
Элина провела 51 матч, в которых добыла 36 побед и потерпела 15 поражений

8. Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса
В плей-офф Мировой группы I сине-желтые встретятся с командой Люксембурга

9. Юлиан Бойко совершил камбек и вышел в 3-й раунд British Open
Украинский снукерист переиграл Сэма Крейги, уступая в два фрейма

10. Осечка Динамо, спасение Шахтера, гол Супряги и шоу в Тернополе
Самые интересные события шестого тура УПЛ

По теме:
Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо
Бронза Магучих, суперматч Эпицентр – Кривбасс, еще одна осечка Гвардиолы
Гол Судакова, ассист Малиновского, шоу на Олд Траффорд
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Футбол | 23 сентября 2025, 15:38 4
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко

Александр был дозаявлен на Лигу Европы

Александр УСИК: «Мы не будем идти туда, где нас никто не звал»
Бокс | 23 сентября 2025, 12:24 0
Александр УСИК: «Мы не будем идти туда, где нас никто не звал»
Александр УСИК: «Мы не будем идти туда, где нас никто не звал»

Чемпион мира в супертяжелом весе поделился мнением о проблемах украинского бокса

Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Футбол | 24.09.2025, 02:48
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Футбол | 24.09.2025, 07:55
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Футбол | 23.09.2025, 11:11
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влад Тараненко
Там коротше після голу Судакова був прикол, на пару секунд в кадр попало, він попросив партнерів підійти до нього щоб показати гойдалку, скоріше за все стане батьком, і ніхто так і не підійшов до нього 
Ответить
0
Популярные новости
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
22.09.2025, 14:29 7
Теннис
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем