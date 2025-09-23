Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
WTA
23 сентября 2025, 15:40 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:48
1309
6

«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года

Элина опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделился своими чувствами

23 сентября 2025, 15:40 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:48
1309
6
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) досрочно завершила сезон 2025 года.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram, опубликовав пост, в котором поделилась своими чувствами.

«В последнее время я не чувствую себя собой. Я не в надлежащем эмоциональном состоянии и не чувствую готовности играть, поэтому я заканчиваю сезон на этом.

За эти годы я научилась, что этот вид спорта – это не о деньгах, славе или рейтингах, а о готовности бороться и отдавать все силы. Сейчас я просто не в том психологическом и эмоциональном состоянии, чтобы это делать.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми – и это не делает меня слабой. Это просто означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, дышать и просто быть.

Поэтому я даю себе пространство, необходимое для выздоровления и восстановления сил, вместо того, чтобы заставлять себя, и когда я вернусь на корт, я хочу бороться со всей своей силой и показать себя с лучшей стороны для болельщиков, для игры и для себя.

С любовью, Элина ❤️»

23 сентября Элина снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине из-за травмы бедра. В Китае Свитолина также должна была выступить в Ухане и Нинбо, но украинка не будет больше играть в 2025 году.

По теме:
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд
Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
Футбол | 23 сентября 2025, 08:14 23
Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»

Бывший нападающий киевлян подвел итоги шестого тура в украинской Премьер-лиге

Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины
Теннис | 23 сентября 2025, 14:29 1
Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины
Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины

В плей-офф Мировой группы I сине-желтая команда сыграет против Люксембурга

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Бокс | 22.09.2025, 21:06
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
С Монфисом посралась что-ли? 🤔
Ответить
+3
Sp-0007043
З втратою ваги Світоліна втратила фізичну витривалість тому її вже не вистачало на всю гру що раніше будо якраз її козирем. Без витривалості справді варто відпочити, відновити витривалість і тільки потім повертатися.  Втрата витривалості особливо було видно у грі з Паоліні. 
Ответить
0
axylinam
Не всем дано выигрывать турниры большого шлема и становиться первыми ракетками мира, Свитолина со своей неустойчивой психикой и откровенно слабой подачей и так сделала больше, чем могла, так что всё хорошо
Ответить
0
Умник
Жаль. Но когда весь тянешь теннис на себе это сложно. И морально и физически. Элина не вздумай уходить со спорта, мы тогда вообще останемся ни с чем.
Ответить
0
Igrok4
Шкода,  могла в топ-10 піднятися в цьому році. Будемо чекати повернення.
Ответить
0
Кирилл Бондаренко
Пусть эта неудачница и лузер, больше не возврается.
Ответить
-6
Популярные новости
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем