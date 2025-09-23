«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) досрочно завершила сезон 2025 года.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram, опубликовав пост, в котором поделилась своими чувствами.

«В последнее время я не чувствую себя собой. Я не в надлежащем эмоциональном состоянии и не чувствую готовности играть, поэтому я заканчиваю сезон на этом.

За эти годы я научилась, что этот вид спорта – это не о деньгах, славе или рейтингах, а о готовности бороться и отдавать все силы. Сейчас я просто не в том психологическом и эмоциональном состоянии, чтобы это делать.

Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми – и это не делает меня слабой. Это просто означает, что я человек и мне нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, дышать и просто быть.

Поэтому я даю себе пространство, необходимое для выздоровления и восстановления сил, вместо того, чтобы заставлять себя, и когда я вернусь на корт, я хочу бороться со всей своей силой и показать себя с лучшей стороны для болельщиков, для игры и для себя.

С любовью, Элина ❤️»

23 сентября Элина снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине из-за травмы бедра. В Китае Свитолина также должна была выступить в Ухане и Нинбо, но украинка не будет больше играть в 2025 году.