Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина

Элина пропустит престижные соревнования в Китае из-за травмы бедра

Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Элина пропустит престижные соревнования в Китае из-за травмы бедра. Место Элины в основной сетке займет полька Магда Линетт, которая получила 33-й номер посева.

В последний раз в Пекине она играла в 2019 году, когда добралась до четвертьфинала. Ее лучшим результатом на этих кортах является полуфинал в 2016 году.

Свитолина в Китае планирует выступить на турнирах WTA 1000 в Ухане и WTA 500 Нинбо. Ухань начинается 6 октября, а Нинбо – 13 числа.

Украину в одиночном разряде Пекине представят три теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
SosokDayany
Нажаль , але це проф спорт . Бажаємо здоров'я!
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Шкода, але головне здоров'я
Ответить
+3
kadaad .
Думает, что сможет что-то выиграть на 500 сотке?
Ответить
-1
