Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Элина пропустит престижные соревнования в Китае из-за травмы бедра. Место Элины в основной сетке займет полька Магда Линетт, которая получила 33-й номер посева.

В последний раз в Пекине она играла в 2019 году, когда добралась до четвертьфинала. Ее лучшим результатом на этих кортах является полуфинал в 2016 году.

Свитолина в Китае планирует выступить на турнирах WTA 1000 в Ухане и WTA 500 Нинбо. Ухань начинается 6 октября, а Нинбо – 13 числа.

Украину в одиночном разряде Пекине представят три теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.