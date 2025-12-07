Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука
Другие новости
07 декабря 2025, 06:55 | Обновлено 07 декабря 2025, 06:56
157
0

ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука

Элина Свитолина и Леся Цуренко отлично провела время

07 декабря 2025, 06:55 | Обновлено 07 декабря 2025, 06:56
157
0
ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука
Instagram. Элина Свитолина и Леся Цуренко

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко побывали на концерте Святослава Вакарчука, который состоялся 6 декабря в Цюрихе.

Свитолина опубликовала несколько сторис на своей странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Элина засняла пение Вакарчука вживую и поделилась яркими моментами концерта.

Наибольшее удовлетворение звезды украинского тенниса получили во время песни «Я не здамся без бою», подпевая солисту «Океана Ельзы».

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру
ФОТО. Ностальгия дня. Шевченко встретился с легендами Милана
ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошную грудь
Элина Свитолина Леся Цуренко lifestyle Святослав Вакарчук видео видео-реклама
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 6
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06 декабря 2025, 07:47 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06.12.2025, 06:55
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо
Футбол | 07.12.2025, 00:08
Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо
Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Теннис | 06.12.2025, 21:51
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 15
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 90
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 1
Бокс
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем