ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко побывали на концерте Святослава Вакарчука, который состоялся 6 декабря в Цюрихе.

Свитолина опубликовала несколько сторис на своей странице в Instagram.

Элина засняла пение Вакарчука вживую и поделилась яркими моментами концерта.

Наибольшее удовлетворение звезды украинского тенниса получили во время песни «Я не здамся без бою», подпевая солисту «Океана Ельзы».