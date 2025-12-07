Другие новости07 декабря 2025, 06:55 | Обновлено 07 декабря 2025, 06:56
157
0
ВИДЕО. Украинские теннисистки сходили на концерт Вакарчука
Элина Свитолина и Леся Цуренко отлично провела время
07 декабря 2025, 06:55 | Обновлено 07 декабря 2025, 06:56
157
0
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко побывали на концерте Святослава Вакарчука, который состоялся 6 декабря в Цюрихе.
Свитолина опубликовала несколько сторис на своей странице в Instagram.
Элина засняла пение Вакарчука вживую и поделилась яркими моментами концерта.
Наибольшее удовлетворение звезды украинского тенниса получили во время песни «Я не здамся без бою», подпевая солисту «Океана Ельзы».
