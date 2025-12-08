Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
08 декабря 2025, 03:48 | Обновлено 08 декабря 2025, 04:30
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ

Элина Свитолина и Леся Цуренко пользуются любой возможностью, чтобы поддержать Украину

ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
Instagram. Элина Свитолина и Леся Цуренко

Элина Свитолина и Леся Цуренко присоединились к благотворительной инициативе во время концерта Святослава Вакарчука в Цюрихе.

Украинские теннисистки приобрели карту Украины, украшенную шевронами подразделений Вооруженных сил Украины.

Свитолина опубликовала фото в сторис Instagram и подчеркнула, что война продолжается, а каждый должен использовать любую возможность, чтобы поддержать тех, кто ежедневно защищает страну.

«Мы должны использовать каждую возможность, чтобы поддерживать тех, кто защищает нас каждый день», – написала Элина.

Звезды украинского тенниса и раньше участвовали в волонтерских и благотворительных проектах, помогая армии и переселенцам.

Новый жест поддержки лишь подтвердил, что обе спортсменки остаются важными голосами Украины на мировой арене.

Максим Лапченко Источник: Instagram
