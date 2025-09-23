Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины

23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Олимпия» и «Лесное».

Игра началась в 13:00 по Киеву. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.

После двух тревог, которые растянули матч до более чем 4 часов, «Олимпия» сравняла счет усилиями защитника Евгения Малика, который наказал вратаря гостей за ошибку, но под завершение поединка победу «Лесному» дальним выстрелом принес Викентий Волошин.

Кубок Украины. 1/16 финала, 23 сентября

Олимпия – Лесное – 1:2

Голы: Малик, 49 – Рыбалка, 12 (пен.), Волошин, 78

Удаление: Волошин, 85

Видеозапись матча