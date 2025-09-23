Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины
Кубок Украины
Олимпия Савинцы
23.09.2025 13:00 – FT 1 : 2
Лесное
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 сентября 2025, 17:25 | Обновлено 23 сентября 2025, 17:44
245
0

Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины

Игра против Олимпии закончилась со счетом 2:1

23 сентября 2025, 17:25 | Обновлено 23 сентября 2025, 17:44
245
0
Матч длиной более 4 часов. Лесное прошло дальше в Кубке Украины
ФК Лесное

23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Олимпия» и «Лесное».

Игра началась в 13:00 по Киеву. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.

После двух тревог, которые растянули матч до более чем 4 часов, «Олимпия» сравняла счет усилиями защитника Евгения Малика, который наказал вратаря гостей за ошибку, но под завершение поединка победу «Лесному» дальним выстрелом принес Викентий Волошин.

Кубок Украины. 1/16 финала, 23 сентября

Олимпия – Лесное – 1:2

Голы: Малик, 49 – Рыбалка, 12 (пен.), Волошин, 78

Удаление: Волошин, 85

Видеозапись матча

События матча

85’
Викентий Волошин (Лесное) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Лесное).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Малык (Олимпия Савинцы).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (Лесное).
По теме:
Кубок Украины. Локомотив – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Локомотив Киев – Верес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ВИДЕО. Гол из-за штрафной. Лесное снова вышло вперед в игре с Олимпией
Кубок Украины по футболу Сергей Рыбалка Олимпия Савинцы Лесное Евгений Малик Викентий Волошин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Футбол | 23 сентября 2025, 16:44 2
Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ

Легендарный в прошлом фулбек считает, что по этой причине «селесао» теряют шансы на победу на ЧМ

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23 сентября 2025, 08:25 24
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?

Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Футбол | 23.09.2025, 11:26
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 11
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 2
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем