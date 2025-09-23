23.09.2025 13:00 – FT 1 : 2
Олимпия – Лесное – 1:2. Дальний выстрел Волошина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Украины
23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Олимпия» и «Лесное».
Игра началась в 13:00 по Киеву. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Кубок Украины. 1/16 финала, 23 сентября
Олимпия – Лесное – 1:2
Голы: Малик, 49 – Рыбалка, 12 (пен.), Волошин, 78
Удаление: Волошин, 85
Видеозапись матча
События матча
85’
Викентий Волошин (Лесное) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Лесное).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Малык (Олимпия Савинцы).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (Лесное).
