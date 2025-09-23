Олимпия Савинцы

23.09.2025 13:00 – 6’ 0 : 0
Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 23 сентября в 13:00
23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».
Начало игры в 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
