Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Олимпия Савинцы
23.09.2025 13:00 – 6 0 : 0
Лесное
Кубок Украины
23 сентября 2025, 13:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 13:09
139
0

Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 23 сентября в 13:00

23 сентября 2025, 13:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 13:09
139
0
Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».

Начало игры в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.

Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
