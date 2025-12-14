Александр Зубков первым из украинцев забил 10 голов за Трабзонспор

Александр Зубков стал первым украинским футболистом, который забил 10 голов за турецкий Трабзонспор во всех турнирах.

В матче 16-го тура турецкой Суперлиги против Бешикташа Зубков отличился голом и результативной передачей.

Этот забитый мяч стал для украинца 8-м в чемпионате Турции и 10-м в целом за Трабзонспор во всех турнирах.

За эту команду в разное время отмечались голами 5 украинских футболистов, и Зубков является рекордсменом среди них (10).

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

10 – Александр Зубков (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)

5 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

2 – Арсений Батагов (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)

Если рассмотреть всех украинцев, которые играли в чемпионате Турции, то больше Зубкова имеют только 2 игрока: Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).

Голы украинцев в чемпионате Турции

25 – Артем Кравец (16 – Кайсериспор, 9 – Коньяспор)

16 – Евгений Селезнев (9 – Акхисарспор, 7 – Кардемир Карабюкспор)

8 – Юрий Шелепницкий (4 – Алтай, 2 – Трабзонспор, 2 – Денизлиспор)

8 – Александр Зубков (Трабзонспор)

5 – Сергей Гусев (Алтай)

5 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

4 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

4 – Сергей Ребров (Фенербахче)

3 – Денис Гармаш (Ризеспор)

1 – Артем Милевский (Газиантепспор)

1 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

1 – Владимир Мацигура (Коджаэлиспор)

1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

37 матчей (31 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)

10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)

6 ассистов (6 – Суперлига)