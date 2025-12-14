Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр Зубков первым из украинцев забил 10 голов за Трабзонспор
Турция
14 декабря 2025, 21:14 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:15
Вспомним всех украинских футболистов, которые забивали за этот турецкий клуб и в Суперлиге в целом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Александр Зубков стал первым украинским футболистом, который забил 10 голов за турецкий Трабзонспор во всех турнирах.

В матче 16-го тура турецкой Суперлиги против Бешикташа Зубков отличился голом и результативной передачей.

Этот забитый мяч стал для украинца 8-м в чемпионате Турции и 10-м в целом за Трабзонспор во всех турнирах.

За эту команду в разное время отмечались голами 5 украинских футболистов, и Зубков является рекордсменом среди них (10).

Если рассмотреть всех украинцев, которые играли в чемпионате Турции, то больше Зубкова имеют только 2 игрока: Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).

Голы украинцев в чемпионате Турции

  • 25 – Артем Кравец (16 – Кайсериспор, 9 – Коньяспор)
  • 16 – Евгений Селезнев (9 – Акхисарспор, 7 – Кардемир Карабюкспор)
  • 8 – Юрий Шелепницкий (4 – Алтай, 2 – Трабзонспор, 2 – Денизлиспор)
  • 8 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 5 – Сергей Гусев (Алтай)
  • 5 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 4 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 4 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 3 – Денис Гармаш (Ризеспор)
  • 1 – Артем Милевский (Газиантепспор)
  • 1 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 1 – Владимир Мацигура (Коджаэлиспор)
  • 1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

37 матчей (31 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)
10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
6 ассистов (6 – Суперлига)

Бешикташ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Сергей Рыбалка статистика Александр Зубков Юрий Шелепницкий Артем Кравец Евгений Селезнев Даниил Сикан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
