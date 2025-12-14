Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Александр оформил гол + ассист, матч 16-го тура чемпионата Турции завершился со счетом 3:3
14 декабря Трабзонспор сыграл вничью с Бешикташем в матче 16-го тура чемпионата Турции 2025/26.
Поединок, который прошел на стадионе Парк Папара в городе Трабзон, завершился со счетом 3:3.
Гол и ассист в этой встрече оформил украинский правый вингер Александр Зубков. Теперь у Зубкова два мяча и три голевые передачи в текущем сезоне национального первенства Турции.
За Трабзонспор также отличились Эрнест Мучи и Крист Инао Улая, а у Бешикташа голы забили Тэмми Абрахам и Вацлав Черны. С 38-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Эля Билала Туре.
Помимо Зубкова, все 90 минут из представителей Украины в составе Трабзонспора отыграл центральный защитник Арсений Батагов. А Даниил Сикан вышел на второй тайм.
В таблице чемпионата Турции Трабзонспор с 35 очками занимает второе мето. У лидера Галатасарая 39 пунктов. Бешикташ с 26 баллами располагается на пятой позиции.
Чемпионат Турции 2025/26. 16-й тур, 14 декабря
Трабзонспор – Бешикташ – 3:3
Голы: Мучи, 25, Инао Улая, 63, Зубков, 84 – Абрахам, 18, Черны, 18, 22
Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица чемпионата Турции 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|16
|12
|3
|1
|36 - 12
|21.12.25 19:00 Галатасарай - Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай
|39
|2
|Трабзонспор
|16
|10
|5
|1
|30 - 16
|22.12.25 19:00 Генчлербирлиги - Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор
|35
|3
|Фенербахче
|15
|9
|6
|0
|32 - 14
|15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче
|33
|4
|Гёзтепе
|16
|8
|5
|3
|19 - 9
|21.12.25 19:00 Гёзтепе - Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе
|29
|5
|Бешикташ
|16
|7
|5
|4
|29 - 22
|20.12.25 19:00 Бешикташ - Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ
|26
|6
|Самсунспор
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|21.12.25 19:00 Гёзтепе - Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор
|25
|7
|Газиантеп
|16
|6
|5
|5
|23 - 25
|21.12.25 16:00 Истанбул Башакшехир - Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор
|23
|8
|Истанбул Башакшехир
|16
|5
|5
|6
|22 - 17
|21.12.25 16:00 Истанбул Башакшехир - Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир
|20
|9
|Коджаелиспор
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|19.12.25 19:00 Коджаелиспор - Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай
|20
|10
|Аланьяспор
|16
|3
|9
|4
|14 - 15
|21.12.25 13:30 Аланьяспор - Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор
|18
|11
|Ризеспор
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|20.12.25 19:00 Бешикташ - Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор
|18
|12
|Коньяспор
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|15.12.25 19:00 Фенербахче - Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор
|16
|13
|Генчлербирлиги
|16
|4
|3
|9
|17 - 21
|22.12.25 19:00 Генчлербирлиги - Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир
|15
|14
|Касымпаша
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|21.12.25 19:00 Галатасарай - Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе
|15
|15
|Антальяспор
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|19.12.25 19:00 Коджаелиспор - Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ
|15
|16
|Кайсериспор
|16
|2
|8
|6
|15 - 32
|20.12.25 13:30 Коньяспор - Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор
|14
|17
|Эюпспор
|16
|3
|4
|9
|10 - 21
|20.12.25 16:00 Эюпспор - Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор
|13
|18
|Карагюмрюк
|16
|2
|3
|11
|14 - 30
|21.12.25 13:30 Аланьяспор - Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор
|9
События матча
