Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
В первом раунде Юлия сыграет с Бултер, а далее возможен матч против Свитолиной
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) получила первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 1/16 финала украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 106), которой организаторы предоставили wild card. Ранее Юлия никогда не играла против Кэти.
Если Стародубцева сумеет пройти Бултер, то во втором круге может сыграть с первой ракеткой Украины и первой сеяной Окленда Элиной Свитолиной (WTA 14) – Элина в первом раунде встретится с Варварой Грачевой.
Стародубцева в Окленде стартовала с квалификации, где переиграла Джессику Понше и Лилли Таггер.
Помимо Юлии, квалификацию к основной сетке Окленда также прошли Габриэла Кнутсон, София Костулас, Уитни Осигве, Синья Краус и Кейтлин Кеведо.
Сетка WTA 250 в Окленде
