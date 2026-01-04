Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Юлия без особых проблем разобралась с Таггер в финале отбора WTA 250 в Новой Зеландии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В финале квалификации украинка в двух сетах уверенно переиграла 17-летнюю Лилли Таггер (Австрия, WTA 159) за 1 час и 18 минут, отдав всего два гейма.
WTA 250 Окленд. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Лилли Таггер (Австрия) [10] – 6:1, 6:1
Стародубцева провела первое очное противостояние против Таггер.
На старте отбора Юлия справилась с Джессикой Понше. Соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда пока что неизвестна.
Из возможных оппоненток для Стародубцевой в первом круге основы: Кэти Бултер (Великобритания, WTA 106) [WC], Ива Йович (США, WTA 35) [3], Пейтон Стернс (США, WTA 63) [8], Юлия Грабер (Австрия, WTA 95), еще одна теннисистка из квалификации.
Помимо Юлии, в основной сетке Окленда Украину представит Элина Свитолина, которая получила первый номер посева. В 1/16 финала Свитолина встретится с Варварой Грачевой.
