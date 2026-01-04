Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
04 января 2026, 04:29 | Обновлено 04 января 2026, 04:40
Юлия без особых проблем разобралась с Таггер в финале отбора WTA 250 в Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале квалификации украинка в двух сетах уверенно переиграла 17-летнюю Лилли Таггер (Австрия, WTA 159) за 1 час и 18 минут, отдав всего два гейма.

WTA 250 Окленд. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Лилли Таггер (Австрия) [10] – 6:1, 6:1

Стародубцева провела первое очное противостояние против Таггер.

На старте отбора Юлия справилась с Джессикой Понше. Соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда пока что неизвестна.

Из возможных оппоненток для Стародубцевой в первом круге основы: Кэти Бултер (Великобритания, WTA 106) [WC], Ива Йович (США, WTA 35) [3], Пейтон Стернс (США, WTA 63) [8], Юлия Грабер (Австрия, WTA 95), еще одна теннисистка из квалификации.

Помимо Юлии, в основной сетке Окленда Украину представит Элина Свитолина, которая получила первый номер посева. В 1/16 финала Свитолина встретится с Варварой Грачевой.

Даниил Агарков
Олександр Науменко
А у букмекерів була ноунеймом.
