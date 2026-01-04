Каталонское дерби, сложная победа канониров, успешная игра Стародубцевой
Главные новости за 3 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 января.
1. Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол
Удачные замены помогли гостям победить в каталонском дерби
2. Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка
Лондонцы победили со счетом 3:2
3A. Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН
Фавориты забили три мяча, на что соперники ответили только одним
3B. Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Команда Мали выиграла лотерею и далее сыграет со сборной Сенегала
4. Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»
5. Антверпен возобновил интерес к форварду Шахтера. Он не нужен Арде Турану
Лассина Траоре может продолжить карьеру в Бельгии
6. Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Бразилец был в списках на трансфер
7. Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Юлия без проблем разобралась с Таггер в финале отбора WTA 250 в Новой Зеландии
8A. Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером
8B. Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг в хевивейте
9. Миллион фунтов. Второй титул в 18 лет: определен чемпион мира по дартсу
Люк Литтлер из Англии одолел Джана ван Веена из Нидерландов со счетом 7:1
10. Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Оставь надежды, всяк туда входящий
