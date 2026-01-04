Каталонское дерби, сложная победа канониров, успешная игра Стародубцевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 января.

1. Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол

Удачные замены помогли гостям победить в каталонском дерби

2. Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка

Лондонцы победили со счетом 3:2

3A. Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН

Фавориты забили три мяча, на что соперники ответили только одним

3B. Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки

Команда Мали выиграла лотерею и далее сыграет со сборной Сенегала

4. Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

5. Антверпен возобновил интерес к форварду Шахтера. Он не нужен Арде Турану

Лассина Траоре может продолжить карьеру в Бельгии

6. Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера

Бразилец был в списках на трансфер

7. Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда

Юлия без проблем разобралась с Таггер в финале отбора WTA 250 в Новой Зеландии

8A. Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет

Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

8B. Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг в хевивейте

9. Миллион фунтов. Второй титул в 18 лет: определен чемпион мира по дартсу

Люк Литтлер из Англии одолел Джана ван Веена из Нидерландов со счетом 7:1

10. Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло

Оставь надежды, всяк туда входящий