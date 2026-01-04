Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каталонское дерби, сложная победа канониров, успешная игра Стародубцевой
Другие новости
04 января 2026, 10:53 | Обновлено 04 января 2026, 12:00
279
0

Каталонское дерби, сложная победа канониров, успешная игра Стародубцевой

Главные новости за 3 января на Sport.ua

04 января 2026, 10:53 | Обновлено 04 января 2026, 12:00
279
0
Каталонское дерби, сложная победа канониров, успешная игра Стародубцевой
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 января.

1. Джокеры Флика решили исход матча в концовке. Барселона обыграла Эспаньол
Удачные замены помогли гостям победить в каталонском дерби

2. Арсенал провел напряженный матч с Борнмутом, но забрал три очка
Лондонцы победили со счетом 3:2

3A. Дубль от Папе Гуйе. Сенегал переиграл Судан и вышел в четвертьфинал КАН
Фавориты забили три мяча, на что соперники ответили только одним

3B. Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Команда Мали выиграла лотерею и далее сыграет со сборной Сенегала

4. Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

5. Антверпен возобновил интерес к форварду Шахтера. Он не нужен Арде Турану
Лассина Траоре может продолжить карьеру в Бельгии

6. Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Бразилец был в списках на трансфер

7. Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Юлия без проблем разобралась с Таггер в финале отбора WTA 250 в Новой Зеландии

8A. Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

8B. Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг в хевивейте

9. Миллион фунтов. Второй титул в 18 лет: определен чемпион мира по дартсу
Люк Литтлер из Англии одолел Джана ван Веена из Нидерландов со счетом 7:1

10. Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Оставь надежды, всяк туда входящий

По теме:
Зимняя классика, Леау вывел Милан в лидеры, кто выскочил впереди ПСЖ
Отставка Марески у Челси, безголевой ничейный день АПЛ, три трансфера ЛНЗ
Лупашко – out, пары 1/8 финала КАН, гол Траоре, закрытие премии The Best
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 3
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03 января 2026, 20:03 1
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение

Немец отказал лондонцам

Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Футбол | 04.01.2026, 09:58
Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Теннис | 04.01.2026, 04:29
Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
03.01.2026, 07:05 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
03.01.2026, 06:59
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
02.01.2026, 08:26 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем