Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 уволил тренера

Национальная команда Туниса осталась без главного тренера: Сами Трабелси покинул свой пост, сообщает издание Afrik–Foot.

Отставка последовала после поражения Туниса от Мали 3 января в матче 1/8 финала Кубка Африки, что привело к вылету «карфагенских орлов» из турнира. На групповой стадии коллектив набрал 4 балла в 3 турах и квалифицировался в плей–офф со второй позиции.

Примечательно, что в рамках отбора к чемпионату мира–2026 подопечные Трабелси продемонстрировали выдающийся результат: 9 побед и 1 ничья при феноменальной разнице мячей 22:0.

Напомним, что триумфатор европейской квалификации ЧМ–2026 по пути В (где выступают сборные Украины, Швеции, Польши и Албании) окажется в группе F. Там его соперниками станут Нидерланды, Япония и Тунис.