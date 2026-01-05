Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
05 января 2026, 03:00 | Обновлено 05 января 2026, 03:01
Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 уволил тренера

Трабелси покинул свой пост после вылета из Кубка Африки

05 января 2026, 03:00 | Обновлено 05 января 2026, 03:01
Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 уволил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная команда Туниса осталась без главного тренера: Сами Трабелси покинул свой пост, сообщает издание Afrik–Foot.

Отставка последовала после поражения Туниса от Мали 3 января в матче 1/8 финала Кубка Африки, что привело к вылету «карфагенских орлов» из турнира. На групповой стадии коллектив набрал 4 балла в 3 турах и квалифицировался в плей–офф со второй позиции.

Примечательно, что в рамках отбора к чемпионату мира–2026 подопечные Трабелси продемонстрировали выдающийся результат: 9 побед и 1 ничья при феноменальной разнице мячей 22:0.

Напомним, что триумфатор европейской квалификации ЧМ–2026 по пути В (где выступают сборные Украины, Швеции, Польши и Албании) окажется в группе F. Там его соперниками станут Нидерланды, Япония и Тунис.

