Именинник Владислав Ванат забил первый мяч за «Жирону» в 2026 году.

Украинский форвард в выездном матче против «Мальорки» заработал пенальти во втором тайме и уверенно реализовал его сам.

Ванат хладнокровно переиграл голкипера соперника, пробив в противоположный угол.

Нападающий удвоил преимущество каталонцев в матче (2:0), первый мяч в игре забил Виктор Цыганков.

На счету Владислава уже восемь голов и три ассиста за испанский клуб в текущем сезоне.

ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения