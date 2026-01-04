Испания04 января 2026, 21:02 | Обновлено 04 января 2026, 21:04
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Владислав увеличил преимущество «Жироны»
Именинник Владислав Ванат забил первый мяч за «Жирону» в 2026 году.
Украинский форвард в выездном матче против «Мальорки» заработал пенальти во втором тайме и уверенно реализовал его сам.
Ванат хладнокровно переиграл голкипера соперника, пробив в противоположный угол.
Нападающий удвоил преимущество каталонцев в матче (2:0), первый мяч в игре забил Виктор Цыганков.
На счету Владислава уже восемь голов и три ассиста за испанский клуб в текущем сезоне.
Молодець, сам собі подарунок зробив, сам заробив пенальті, сам і забив!
