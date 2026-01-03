Трофей для Яремчука: Олимпиакос добыл Суперкубок Греции, как сыграл Роман?

В субботу, 3 января, состоялся финал Суперкубка Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ».

Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 3:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В основное время команды не сумели забить ни гола, зато в овертаймах «Олимпиакос» забил трижды и завоевал трофей.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время, результативными действиями не отличился.

Суперкубок Греции.

Олимпиакос – ОФИ – 3:0

Голы: Тареми, 95 (пенальти), Калогеропулос, 107, Языджи, 113