  4. Трофей для Яремчука: Олимпиакос добыл Суперкубок Греции, как сыграл Роман?
Греция
03 января 2026, 19:56 | Обновлено 03 января 2026, 20:30
Трофей для Яремчука: Олимпиакос добыл Суперкубок Греции, как сыграл Роман?

Греческий гранд в овертаймах разгромил «ОФИ»

Олимпиакос

В субботу, 3 января, состоялся финал Суперкубка Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ».

Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 3:0.

В основное время команды не сумели забить ни гола, зато в овертаймах «Олимпиакос» забил трижды и завоевал трофей.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время, результативными действиями не отличился.

Суперкубок Греции.

Олимпиакос – ОФИ – 3:0

Голы: Тареми, 95 (пенальти), Калогеропулос, 107, Языджи, 113

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
