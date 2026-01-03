Трофей для Яремчука: Олимпиакос добыл Суперкубок Греции, как сыграл Роман?
Греческий гранд в овертаймах разгромил «ОФИ»
В субботу, 3 января, состоялся финал Суперкубка Греции между «Олимпиакосом» и «ОФИ».
Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 3:0.
В основное время команды не сумели забить ни гола, зато в овертаймах «Олимпиакос» забил трижды и завоевал трофей.
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время, результативными действиями не отличился.
Суперкубок Греции.
Олимпиакос – ОФИ – 3:0
Голы: Тареми, 95 (пенальти), Калогеропулос, 107, Языджи, 113
Το 2026 ξεκινάει με έναν ακόμα τίτλο! 🔴⚪️🏆 pic.twitter.com/pE40piLuu2— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026
