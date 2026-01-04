Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Португалия
Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»

Украинский голкипер лаконично отреагировал на победу «Бенфики»

Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу своей команды над Эшторилом (3:1) в 17-м туре чемпионата Португалии.

«Ценю матчи, когда не все идеально, но команда держит концентрацию до конца. Важна победа дома. Двигаемся дальше», – написал Трубин.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

«Он сыграл безрассудно и безответственно». Моуриньо наехал на Судакова
Бенфика – Эшторил – 3:1. Хет-трик Павлидиса, Судаков и Трубин. Видео голов
У кого 9.4? Известны оценки Трубина и Судакова за победу в чемпионате
Анатолий Трубин Эшторил Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
