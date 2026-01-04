Португалия04 января 2026, 09:58 |
198
0
Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
Украинский голкипер лаконично отреагировал на победу «Бенфики»
04 января 2026, 09:58 |
198
0
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу своей команды над Эшторилом (3:1) в 17-м туре чемпионата Португалии.
«Ценю матчи, когда не все идеально, но команда держит концентрацию до конца. Важна победа дома. Двигаемся дальше», – написал Трубин.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2026, 18:49 25
Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 2
Виктор выделил Трубина
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Футбол | 04.01.2026, 09:44
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 02:59
03.01.2026, 03:10
03.01.2026, 09:14 4
02.01.2026, 08:04 5
03.01.2026, 14:55 8
03.01.2026, 07:22
02.01.2026, 23:51