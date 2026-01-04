Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу своей команды над Эшторилом (3:1) в 17-м туре чемпионата Португалии.

«Ценю матчи, когда не все идеально, но команда держит концентрацию до конца. Важна победа дома. Двигаемся дальше», – написал Трубин.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.