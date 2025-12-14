Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор – Бешикташ – 3:3. Камбек имени Зубкова. Видео голов и обзор
Чемпионат Турции
Трабзонспор
14.12.2025 19:00 – FT 3 : 3
Бешикташ
Турция
14 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:04
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Турции 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Турции 2025/26 между командами Трабзонспор и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский вингер хозяев Александр Зубков оформил гол + ассист в этой встрече.

Чемпионат Турции 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Трабзонспор – Бешикташ – 3:3

Голы: Мучи, 25, Инао Улая, 63, Зубков, 84 – Абрахам, 18, Черны, 18, 22

Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор), асcист Christ Ravynel Inao Oulai.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Christ Ravynel Inao Oulai (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
38’
Эль Билал Туре (Бешикташ) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Бешикташ), асcист Милет Рашица.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Бешикташ), асcист Эль Билал Туре.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Бешикташ), асcист Эль Билал Туре.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
