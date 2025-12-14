14 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Турции 2025/26 между командами Трабзонспор и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский вингер хозяев Александр Зубков оформил гол + ассист в этой встрече.

Чемпионат Турции 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Трабзонспор – Бешикташ – 3:3

Голы: Мучи, 25, Инао Улая, 63, Зубков, 84 – Абрахам, 18, Черны, 18, 22

Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)

