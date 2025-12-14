Трабзонспор – Бешикташ – 3:3. Камбек имени Зубкова. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Турции 2025/26
14 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Турции 2025/26 между командами Трабзонспор и Бешикташ.
Поединок прошел на стадионе Парк Папара в Трабзоне. Игра завершилась со счетом 3:3.
Украинский вингер хозяев Александр Зубков оформил гол + ассист в этой встрече.
Чемпионат Турции 2025/26. 16-й тур, 14 декабря
Трабзонспор – Бешикташ – 3:3
Голы: Мучи, 25, Инао Улая, 63, Зубков, 84 – Абрахам, 18, Черны, 18, 22
Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)
Видеообзор матча
События матча
