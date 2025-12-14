Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Трабзонспор
14.12.2025 19:00 - : -
Бешикташ
Турция
14 декабря 2025, 17:38 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:48
Трабзонспор – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 19:00 по Киеву

Трабзонспор – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря на Папара Парк пройдет матч 8-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Бешикташем. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда не так давно, в 2022-м году, подтвердили свой статус исторического гранда турецкого футбола долгожданным трофеем, наконец-то снова став чемпионом. Но потом сдали позиции, а в прошлом сезоне столкнулись с полноценным кризисом. Только очередная тренерская рокировка с приглашением молодого Фатиха Текке, и активная трансферная кампания зимой (Сикан фактически провалился, а вот Зубков расцвел) позволила закончить хотя бы на седьмой позиции. Ну и в кубке дошли до финала, но там проиграли Галатасараю.

А вот сейчас чемпиону стараются навязывать полноценную конкуренцию! Выиграно две трети матчей в новом розыгрыше, уже десять, и всего одно поражение. Так что с 34 очками Онуачу (уже наколотивший одиннадцать голов) и компания идут вторыми, опережая Фенербахче и отставая на пару баллов от Галатасарая!

Бешикташ

Клуб не так давно оформлял золотой дубль. Но потом его откровенно оттерли на вторые роли. Это пытались исправить в прошлом сезоне, но, начав с уверенной победы в Суперкубке Турции, его закончили четвертыми, отстав от Самсунспора и совсем немного опередив дебютирующий Еюпспор.

Новый сезон начался не лучше. В Лиге Европы стамбульский гранд сразу проиграл Шахтеру, который как раз возглавил Арда Туран. Перебравшись в менее статусную Лигу конференций, там прошли Сент-Патрикс, но потом уступили Лозанне. Да и на внутренней арене, несмотря на смену наставника, только однажды выиграли дважды кряду. После 2:2 в прошлом туре с Газиантепом дома получается с 25 очками идти, деля пятую позицию

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках стамбульский гранд взял три победы, и только однажды, в сентябре прошлого года, ограничился ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей будут шансы на очки. Но хозяева идут куда убедительнее - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,85).

Трабзонспор
14 декабря 2025 -
19:00
Бешикташ
