Турция14 декабря 2025, 20:59


ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
Александр поразил ворота соперников на 84-й минуте и сделал счет 3:3 в игре 16-го тура
29-летний правый вингер Александр Зубков забил топовый гол для Трабзонспора в матче 16-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.
Зубков поразил ворота соперников на 84-й минуте, красиво сместившись линию штрафной площади и точно пробив в дальний угол.
Александр сделал счет 3:3. На 63-й Зубков оформил ассист на Крист Инао Улая.
❗️ ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
