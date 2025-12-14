29-летний правый вингер Александр Зубков забил топовый гол для Трабзонспора в матче 16-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.

Зубков поразил ворота соперников на 84-й минуте, красиво сместившись линию штрафной площади и точно пробив в дальний угол.

Александр сделал счет 3:3. На 63-й Зубков оформил ассист на Крист Инао Улая.

❗️ ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ