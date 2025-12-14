Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
Турция
14 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:00
270
0

ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ

Александр поразил ворота соперников на 84-й минуте и сделал счет 3:3 в игре 16-го тура

14 декабря 2025, 20:59 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:00
270
0
ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний правый вингер Александр Зубков забил топовый гол для Трабзонспора в матче 16-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.

Зубков поразил ворота соперников на 84-й минуте, красиво сместившись линию штрафной площади и точно пробив в дальний угол.

Александр сделал счет 3:3. На 63-й Зубков оформил ассист на Крист Инао Улая.

❗️ ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ

По теме:
ВИДЕО. Зубков оформил «случайный» ассист в матче Трабзонспор – Бешикташ
ВИДЕО. 5:0 – как Мейреллиш оформил дубль в конце матча Шахтер – Эпицентр
Шахтер – Эпицентр – 5:0. Бразильский карнавал во Львове. Видео голов, обзор
Бешикташ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14 декабря 2025, 06:45 3
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ

Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14 декабря 2025, 09:22 1
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие

Тренер – о победе над «Мецом»

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.12.2025, 15:15
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 14.12.2025, 18:32
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 13.12.2025, 22:05
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем