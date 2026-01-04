Рома стала лидером по наименьшему среднему количеству пропущенных голов

Рома стала лучшим клубом топ-5 европейских чемпионатов в 2025 году по наименьшему среднему количеству пропущенных мячей за игру.

Показатель римлян – 0.59 гола за матч. Вторым стал лондонский Арсенал (0.77), третьим – Наполи (0.78).

Интересным фактом является то, что среди 12 лучших команд в данном рейтинге 7 представляют итальянскую Серию А. Кроме Ромы и Наполи, здесь находятся Интер (0.92), Комо (0.94), Ювентус (0.95), Лацио (0.97) и Аталанта (0.97).

Команды с наименьшим средним количеством пропущенных мячей за матч в топ-5 европейских чемпионатах в 2025 году

0.59 – Рома (22)

0.77 – Арсенал (30)

0.78 – Наполи (28)

0.88 – Бавария (30)

0.89 – Атлетико (34)

0.92 – Интер (34)

0.94 – Комо (34)

0.95 – Реал (36)

0.95 – Ювентус (35)

0.95 – Манчестер Сити (35)

0.97 – Лацио (36)

0.97 – Аталанта (36)

В скобках – количество пропущенных мячей в национальном чемпионате в 2025 году